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檢察實務與學術橋樑 檢察官智庫「法研中心」揭牌

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

最高檢察署「法學研究中心」及「貴陽講堂」本月28日揭牌啟用，研究主軸緊扣刑事實務及基層檢察業務議題與需求，期許成為檢察機關智庫，在法律研究上協同一、二審檢察官共同扮演好法律守護的角色。

最高檢指出，法研中心由兼具實務與學術研究能力的第一線偵查檢察官組成，研究主軸緊扣刑事實務及基層檢察業務議題與需求；「貴陽講堂」則將作為舉行國內外各項法學研討、交流及專題演講場地，兩者相輔相成，研究成果將更加豐碩，期待成為日後學術交流的重鎮。

最高檢擴展及強化原訴訟組功能，除原有強化非常上訴機制及因應最高法院、憲法訴訟業務外，針對偵、審、執行實務發生之議題、法務部交辦或檢察機關陳報的重要法律議題、憲法法庭言詞辯論案、各類型專業或新型態犯罪，均分案研議，由法研中心檢察官以紮實學術研究及實務經驗為基礎，擬具具體解決實務疑義意見報部或對外公佈，供檢察官辦案時參考。

法研中心作為檢察實務與學術橋樑，以紮實學術研究及實務經驗為基礎，提出務實可行參考指引，成立迄今相關研究案共115件。例如「判決確定及重大刑案被告有無註銷護照之必要」、「菸害防制法修正施行後，含尼古丁成分電子煙案件是否仍構成違反藥事法之刑事處罰」、「國安案件偵辦之跨機關協調統合」等，邀請各級檢察機關討論具體可行的共識，函送各檢察機關參辦。

最高檢強調，「法學研究中心」及「貴陽講堂」揭牌後，將持續以嚴謹務實態度提供法律研究意見及辦理法律研習，作為基層檢察官的後盾。

最高檢察署「法學研究中心」及「貴陽講堂」揭牌，法務部長鄭銘謙（右4）、檢察總長邢泰釗（圖中）、高檢署檢察長張斗輝（左3）均到場。圖／最高檢提供
最高檢察署「法學研究中心」及「貴陽講堂」揭牌，法務部長鄭銘謙（右4）、檢察總長邢泰釗（圖中）、高檢署檢察長張斗輝（左3）均到場。圖／最高檢提供

憲法法庭 檢察官 法律

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