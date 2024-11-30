最高檢法研中心揭牌啟用 提升檢察機關法學能量

最高檢察署今天表示，法學研究中心成立至今已完成115件研究案，日前正式揭牌啟用，將聚焦刑事實務及基層檢察業務，成為檢察機關重要智庫，提升檢察實務與研究能量。

最高檢察署新聞稿指出，法學研究中心由兼具實務與學術背景的檢察官組成，專注於刑事實務中常見的法律議題及檢察業務需求，自民國111年9月成立以來完成115件研究案，並將成果提供檢察機關參考，作為實務辦案指引。

除了研究以外，法學研究中心也持續出版刊物，包括「國家安全案件偵查要領彙編」「軍法法令彙編」等專業書籍，並定期發行「最高檢察署月刊」「最高檢察論壇」，以提升檢察官專業能力及法學論述水平。

此外，貴陽講堂歷經2年籌建完成，最高檢察署表示，11月28日與法學研究中心共同揭牌啟用，貴陽講堂最多可容納60人，未來將舉辦國內外法學研討會、實務交流及專題演講，擴展檢察機關國際視野與合作。

檢察總長邢泰釗表示，法學研究中心與貴陽講堂的設立，將實務經驗與法學理論結合，除深化法律研究，也能強化基層檢察官辦案能力，將持續提供務實的法律指引，為社會法治發展貢獻力量。