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涉創意私房不雅片…他持續約炮2少女拍性愛片 色男被判5年　

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子因提供不雅影片給創意私房論壇遭查獲，上訴高院於今年10月底改判16年8月刑期，但陳男仍持續網約2少女拍攝嫩嫩學生妹約炮實錄並將影片轉手賣給色情網站，獲利7萬元，新北地院日前依意圖營利拍攝少年為性交行為之性影像罪及販賣性影像罪，判刑5年，可上訴。

判決指出，陳男因提供不雅性愛影片給創意私房論壇，上網供不特定人士付費觀賞遭查獲，上訴高院於今年10月底改判16年8月刑期，因尚未定案執行，陳男於2020年4月及7月間，仍持續以相同手法網約年僅14歲與15歲2名少女至新北市讓莊區與板橋區汽車旅館性交易，並以手機拍攝「嫩嫩學生妹約炮實錄」性愛影片。

陳男事後並將不雅性愛影片分別以5萬元及2萬元價格轉手賣給色情網站，供不定人士付費觀賞，不法獲利共7萬元。陳男於檢方偵查及法院審理時均坦承犯行，但2受害少女均無意願與陳和解，新北地院日前依意圖營利拍攝少年為性交行為之性影像罪，判刑4年及販賣性影像罪判刑1年，考量陳男因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，已遭判刑上訴中，新北地院暫不定應執行刑，待日後檢察官依刑法第50條規定就前案及此案一併聲請定應執行刑。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

創意私房 約炮

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