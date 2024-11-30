高雄清潔隊司機幫人載垃圾 對方省4萬多元他卻換來1年3月牢刑
高雄市環保局清潔隊已退休的黃姓隊員，趁駕駛垃圾車機會，將垃圾車開到私人環保公司，幫業者清運的廢棄物混入一般垃圾，載到焚化爐處理，讓業者省下代清運廢棄物費用4萬6000多元。高雄地方法院依圖利罪判1年3月徒刑。
判決指出，黃姓隊員退休前在高雄市清潔隊服務30多年，平時擔任垃圾車司機，2019年12月底支援前金區清潔隊，負責清運前金區一般垃圾，檢廉得悉他出勤前，會把垃圾車開到三民區某環保公司，載走環保公司代清運的廢棄物，再把垃圾車開往前金區定點收集垃圾，將環保公司廢棄物混入一般市民的垃圾，替業者省下需繳公庫的代清理廢棄物費。
據統計，黃從2020年11月起至2021年12月間，每月1至2次幫清運環保公司自大樓收來的廢棄物，共幫過21次，讓業者省下4萬6000多元的代清理費用。黃姓隊員和業者坦承犯行，繳回犯罪所得，檢方依圖利罪起訴。
高雄地方法院認為黃犯罪情節尚屬輕微，加上偵查中已自白，並自動繳交全部犯罪所得，依圖利罪判黃姓退休隊員1年3月徒刑，另宣告緩刑3年，但黃須再向公庫支付20萬元、褫奪公權1年，全案可上訴。
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