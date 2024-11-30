高雄男酒駕衝撞弟弟家 竟是啃老要不到錢

高雄宋姓男子疑向同住的母親要不到錢，昨天深夜竟涉嫌酒駕，開車去撞弟弟家的大門，致胞弟家的鐵拉門撞毀。警方據報，揪出肇事的宋男，對他酒測，發現呼氣酒測值0.46毫克，將他依公共危險等罪嫌移送法辦。

警方了解，昨天晚間10時50分左右，宋姓男子（36歲）駕駛銀色客貨車，衝撞小港區崇本街鐵門，致鐵拉門往屋內凹陷損毀，宋男撞門後，還拿著炭火進入屋內，令附近居民吃驚。

高雄市警小港分局據報，小港派出所長張育書率快打警力迅抵肇事現場，趕緊將炭火撲滅，並查出被撞的民宅是宋男胞弟的家。員警發覺宋姓男子渾身酒氣，對他酒測才發現他涉嫌酒駕肇事，立即逮捕他查辦全案。

據了解，宋姓男子常向62歲的母親要錢，昨晚他要不到錢，憤而開車衝撞弟弟家的大門，幸未造成傷亡。

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