快訊

有你嗎？名字有「中華隊冠軍」任一字、海洋公園「免費入園」

香川照之性醜聞後「試水溫」挨罵噁心！沉寂2年確定電視劇復出

有房有地還保值…年輕人為何不愛透天了？網曝缺點：鄰居違停超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男酒駕衝撞弟弟家 竟是啃老要不到錢

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄宋姓男子疑向同住的母親要不到錢，昨天深夜竟涉嫌酒駕，開車去撞弟弟家的大門，致胞弟家的鐵拉門撞毀。警方據報，揪出肇事的宋男，對他酒測，發現呼氣酒測值0.46毫克，將他依公共危險等罪嫌移送法辦。

警方了解，昨天晚間10時50分左右，宋姓男子（36歲）駕駛銀色客貨車，衝撞小港區崇本街鐵門，致鐵拉門往屋內凹陷損毀，宋男撞門後，還拿著炭火進入屋內，令附近居民吃驚。

高雄市警小港分局據報，小港派出所長張育書率快打警力迅抵肇事現場，趕緊將炭火撲滅，並查出被撞的民宅是宋男胞弟的家。員警發覺宋姓男子渾身酒氣，對他酒測才發現他涉嫌酒駕肇事，立即逮捕他查辦全案。

據了解，宋姓男子常向62歲的母親要錢，昨晚他要不到錢，憤而開車衝撞弟弟家的大門，幸未造成傷亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宋姓男子（左二）涉嫌酒駕，開車衝撞弟弟家，警方到場逮捕他。記者林保光／翻攝
宋姓男子（左二）涉嫌酒駕，開車衝撞弟弟家，警方到場逮捕他。記者林保光／翻攝
宋姓男子開車衝撞弟弟家，撞毀鐵拉門。記者林保光／翻攝
宋姓男子開車衝撞弟弟家，撞毀鐵拉門。記者林保光／翻攝
宋姓男子開車衝撞弟弟家，撞毀鐵門。記者林保光／翻攝
宋姓男子開車衝撞弟弟家，撞毀鐵門。記者林保光／翻攝

酒測 酒駕

延伸閱讀

全國最大社宅「勝利安居」啟動 蕭美琴出席高雄動土典禮

影／取締微電車未掛牌上路 高雄當場秤重抓改裝

接力護台灣行動高雄起走 影帝陳慕義高喊All-Out Defense

華航超夯「皮卡丘彩繪機 CI」飛進2024高雄冬季旅展

相關新聞

總統府員工性侵女網友 懲戒法院：判撤職停止任用4年

總統府林姓員工被控對首次見面的女網友性侵遭判有罪定讞，懲戒法院日前以他所為足以使人民憂慮公務紀律敗壞，嚴重損害政府信譽等...

高雄清潔隊司機幫人載垃圾 對方省4萬多元他卻換來1年3月牢刑

高雄市環保局清潔隊已退休的黃姓隊員，趁駕駛垃圾車機會，將垃圾車開到私人環保公司，幫業者清運的廢棄物混入一般垃圾，載到焚化...

高雄男酒駕衝撞弟弟家 竟是啃老要不到錢

高雄宋姓男子疑向同住的母親要不到錢，昨天深夜竟涉嫌酒駕，開車去撞弟弟家的大門，致胞弟家的鐵拉門撞毀。警方據報，揪出肇事的...

男持西瓜刀為友助陣砍傷人 法院依傷害判關55天

桃園郭姓男子今年勞動節當天與林姓友人外出購物返家，卻遭不認識的羅男莫名挑釁，雙雙一路由屋外吵進郭家，郭拿西瓜刀為林助陣，...

新竹男子當街行搶「芋頭米粉」 犯搶奪罪遭判5月刑期

新竹市一名宋姓男子，今年8月在新竹市東區南大路附近，看到有阿伯手提一袋「芋頭米粉」，竟然上前徒手搶奪，還害得阿伯摔倒，被...

重機撞闖紅燈行人...吞7200罰單吊照1年 法院幫他撤單

塗姓男子騎大型重機經彰化田尾撞上1名闖紅燈行人，被認定未禮讓挨罰7200元、吊照1年，塗不服提行政訴訟，主張根本來不及反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。