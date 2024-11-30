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男持西瓜刀為友助陣砍傷人 法院依傷害判關55天

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園郭姓男子今年勞動節當天與林姓友人外出購物返家，卻遭不認識的羅男莫名挑釁，雙雙一路由屋外吵進郭家，郭拿西瓜刀為林助陣，朝對方頭部揮砍，造成羅前額有12公分撕裂傷，依殺人未遂罪起訴，桃園地院審結，改依傷害罪判拘55日，可上訴。

法院審理時，19歲郭男坦承犯行，並有證人證言、診斷證明書、西瓜刀一把等事證可佐，又提告的羅男雖未經允准擅闖被告郭男的居所，但當時未持有武器，被告郭男顯然可採取傷害更小的手段排除該侵害，卻持西瓜刀朝羅男頭部揮砍的行為，屬防衛過當，具有不法性，被告郭男犯行堪以認定。

法官說明，就被告郭男攻擊的動機、手段、告訴人羅男因此受傷的部位等客觀情狀綜合判斷，尚難認定被告郭男主觀上有致人於死的殺人故意，因此公訴意旨稱被告具有殺人故意，難認可採，法院因此變更起訴法條。

法官審酌，被告郭男本件犯行造成羅男受有前額12公分撕裂傷，是因為先受羅侵害始實施防衛，且就涉犯傷害犯行始終坦承，並有意願與告訴人和解，犯後態度尚可，兼衡被告前科素行、經濟、生活狀況等情狀，量處主文之刑。

另公訴意旨認為被告郭持刀攻擊時，也造成羅男左腳內踝擦傷。但經法官調查結果，認為該傷勢無法證明是被告所為，就此部分諭知郭男無罪。

桃園龍潭郭姓男子見友與不認識羅姓路人起口角，還吵進他家，於是持西瓜刀助陣，砍傷羅男前額，遭檢方依殺人未遂罪起訴，桃園地院審結，改依傷害罪判拘役55日，可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園龍潭郭姓男子見友與不認識羅姓路人起口角，還吵進他家，於是持西瓜刀助陣，砍傷羅男前額，遭檢方依殺人未遂罪起訴，桃園地院審結，改依傷害罪判拘役55日，可上訴。記者陳恩惠／攝影

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