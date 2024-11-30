新竹男子當街行搶「芋頭米粉」 犯搶奪罪遭判5月刑期

新竹市一名宋姓男子，今年8月在新竹市東區南大路附近，看到有阿伯手提一袋「芋頭米粉」，竟然上前徒手搶奪，還害得阿伯摔倒，被見義勇為的民眾圍捕，宋男不承認搶別人的米粉，還辯稱是在路上撿到的，但法官不採信，依搶奪累犯將他判刑5個月有期徒刑。

判決書指出，宋姓男子事發當天下午5時許，看見路上一名阿伯手提80元的芋頭米粉，竟意圖為自己不法之所有，趁阿伯不及防備之際，徒手搶奪阿伯手上的芋頭米粉，得手後隨即步行離去，路人見狀紛紛報警，員警到場後立刻將宋男逮捕。

不過宋男矢口否認有何搶奪犯行，還辯稱「我並沒有要搶芋頭米粉，我是從地上撿起1袋芋頭米粉」不過宋男搶芋頭米粉的行徑遭不少路過民眾目擊，就連監視器都拍下過程，監視器拍下宋男先是在路上靠近被害人後，再徒手拉扯被害人，害得被害人跌倒在地。

被搶芋頭米粉的阿伯證稱，宋男搶了他手上的麵後，他就摔倒了，只好向路人求救，附近的路人都幫忙追搶劫的嫌犯。路人也出庭作證，當時看到阿伯喊東西被搶，且是一名身穿黑衣黑帽戴口罩的男子搶劫。