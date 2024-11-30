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重機撞闖紅燈行人...吞7200罰單吊照1年 法院幫他撤單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

塗姓男子騎大型重機經彰化田尾撞上1名闖紅燈行人，被認定未禮讓挨罰7200元、吊照1年，塗不服提行政訴訟，主張根本來不及反應，且行人闖紅燈才罰500元，他猝不及防卻遭罰7200元，顯失輕重；法院認為塗無過失，判撤銷原處分，可上訴。

經查，塗男2023年11月3日晚上8點多騎1輛大型重機，行經彰化田尾中山路二段351巷口和行人發生擦撞，警方以塗有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」違規舉發，經台中區監理所依道路交通管理處罰條例處塗罰鍰7200元、吊扣駕照12個月，並應參加交通安全講習。

塗不服提行政訴訟，主張自己信賴交通號誌指示前行，該名行人卻闖紅燈穿越路口才導致閃避不及撞上，認為自己已善盡注意義務，且依行出記錄器，行人出現螢幕不到1秒就被撞，顯是猝不及防。塗還說，行人闖紅燈僅罰500元，他這種無法閃避卻挨罰7200元還吊照12個月，顯輕重失衡。

台中區監理所抗辯稱，行人是血肉之軀，不堪汽車撞擊，汽車行經路口本應禮讓行人先行，就算行人違規穿越道路，仍有避讓義務。塗男當時未減速留意車前狀況，違規明確，且當地施工有設有紐澤西護欄，塗卻疏於未注意減速，應有過失，認為處罰無違誤。

台中高等行政法院指出，車輛雖有暫停禮讓行人優先通行義務，然而駕駛人難以預見有行人穿越道路，或雖有預見可能，但客觀上已無法閃避者，就難認駕駛人主觀有過失或故意，這時候就不能令駕駛人背負不禮讓行人優先通行的責任。

法院勘驗影像發現，塗騎大型重機在內側車道時，一旁視線被紐澤西護欄擋住，綠燈要通過時才發現有行人闖紅燈，不能苛責塗應預先減速避讓，且當時距離發現行人僅約35公尺，依車速、平均反應時間計算，幾乎難暫停避讓，無法認定塗有何故意或過失，判處撤銷原處分。

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

紅燈 行人 重機

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