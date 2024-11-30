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林穎孟遭判刑痛批不公！他直言「聲明弱到爆」：哪來的可受公評

聯合新聞網／ 綜合報導

有「甜心議員」之稱的無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費遭法官重判，她痛批法官莫視她有利證據，判決令人憤怒，直言「這種司法品質只讓人感到悲哀」。圖／報系資料照片
有「甜心議員」之稱的無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費遭法官重判，她痛批法官莫視她有利證據，判決令人憤怒，直言「這種司法品質只讓人感到悲哀」。圖／報系資料照片
有甜心議員之稱的無黨籍台北市前議員林穎孟涉詐領助理費，遭判3年8月，褫奪公權2年，又犯貪汙圖利罪判5年8月褫奪公權3年。林穎孟怒斥，強調「沒有一毛錢進到她口袋」，法官漠視對她有利證據，根本是有罪推定。對此，核能流言終結者創辦人黃士修表示林穎孟的聲明真的「弱到不行」。

林穎孟痛批，根本沒有一毛錢進到她口袋，不知何來詐領財物，法官漠視卷內對她有利證據，背離無罪推定原則，「根本是有罪推定。」，無視冤情完全不食人間煙火，水準令人難以苟同，法院應把判決書及完整的答辯書狀上網，接受公評，看誰在胡說八道。

對此，黃士修在臉書發文表示，林穎孟發表的聲明真的弱到不明，她宣稱沒有一毛錢進自己口袋，但沒進自己口袋還是可以詐領財物，人頭管道多的是，「希望妳的律師，在被檢方證明金流後，不是拿此點做唯一抗辯」。

另外林穎孟控訴法官「漠視證據、無視冤情」，黃士修表示自己也吃過虧，但是要證明自己有冤情。除此之外，要求法院把判決書和完整的答辯書狀上網，黃士修則說，本來法院就會把判決書上網，只是要等一段時間，答辯書狀也沒有法律限制不得公開，隨時都可以貼上來。「妳一直都不敢貼，哪來的可受公評」。

林穎孟

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