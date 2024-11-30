沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」
媒體人周玉蔻誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞，遭法院判刑1年半。昨天中午周玉蔻想從桃機出境，因被限制出境，辦理登機時遭拒發機票、開立禁止出境的處分書。對此，前立委郭正亮分析被「丟包」原因，恐怕沒人要保她了。
媒體人周玉蔻、蔡玉真誣指張淑娟涉及蔣孝嚴緋聞，台北地方法院認為2人態度不佳，又假借部分具體存在事件，依個資法的非公務機關非法利用個人資料罪，各判1年6月徒刑，限制出境、出海，導致她昨天想出國被航空公司拒發機票。
郭正亮在節目「盧秀芳辣晚報」指出，通常一審宣判時，就會先講境管的訊息，但可能是漏掉了，周玉蔻本人疑似是在不知道的情況。就像是前勞動部長許銘春在公務員之死案，民進黨明顯不保了，「不然幹嘛公布民調」，只有26％，高雄普遍都是35％以上，代表民進黨都不支持她。
郭正亮分析，其實有些動作一看就知道，代表周玉蔻已經「被丟包了」，原因是不知道到她會惹出什麼禍來，而且目前民進黨正在內亂狀況，加上周玉蔻常會去支持某一邊，「就是搞政治」，電視名嘴愛介入的也不多，就是不保了。
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