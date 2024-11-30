快訊

嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

好辛苦…張奕剛回台將近1年沒有薪水 1個月花不到5千

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

聯合新聞網／ 綜合報導

媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院重判周1年6月徒刑。聯合報系資料照
媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院重判周1年6月徒刑。聯合報系資料照
媒體人周玉蔻誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞，遭法院判刑1年半。昨天中午周玉蔻想從桃機出境，因被限制出境，辦理登機時遭拒發機票、開立禁止出境的處分書。對此，前立委郭正亮分析被「丟包」原因，恐怕沒人要保她了。

媒體人周玉蔻、蔡玉真誣指張淑娟涉及蔣孝嚴緋聞，台北地方法院認為2人態度不佳，又假借部分具體存在事件，依個資法的非公務機關非法利用個人資料罪，各判1年6月徒刑，限制出境、出海，導致她昨天想出國被航空公司拒發機票。

郭正亮在節目「盧秀芳辣晚報」指出，通常一審宣判時，就會先講境管的訊息，但可能是漏掉了，周玉蔻本人疑似是在不知道的情況。就像是前勞動部長許銘春在公務員之死案，民進黨明顯不保了，「不然幹嘛公布民調」，只有26％，高雄普遍都是35％以上，代表民進黨都不支持她。

郭正亮分析，其實有些動作一看就知道，代表周玉蔻已經「被丟包了」，原因是不知道到她會惹出什麼禍來，而且目前民進黨正在內亂狀況，加上周玉蔻常會去支持某一邊，「就是搞政治」，電視名嘴愛介入的也不多，就是不保了。

周玉蔻

延伸閱讀

想去哪？周玉蔻烏龍爆料判刑 遭限制出境被桃機攔下

【重磅快評】周玉蔻政媒霸凌 賴總統還會感同身受？

影／「滾床單」烏龍 張淑娟：周玉蔻、蔡玉真應到牢裡真心悔過

周玉蔻烏龍爆料被判1年6月 張淑娟：應到牢裡真心悔過

相關新聞

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

媒體人周玉蔻誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞，遭法院判刑1年半。昨天中午周玉蔻想從桃機出境，因被限制出境，辦理登機時遭到拒發機票。對此，前立委郭正亮分析被「丟包」原因，恐怕沒人要保她了。

被控詐助理費、圖利 前議員林穎孟遭判刑

北市前議員林穎孟被控任內詐領助理費，台北地方法院依利用職務上機會詐取財物罪、圖利等2罪各判3年8月、5年8月，未定應執行...

泰山家族第三代 詹姓兄妹詐貸案判18、14年8月刑

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇，被控與北京「華勝天成」公司勾串，2013年起開立假交易訂單向14家銀行詐貸...

航警局刑大大隊長涉關說「撤銷白單」 涉貪汙罪10萬交保

航警局刑大隊長林明俊涉嫌替朋友關說「撤銷白單」同仁層層交辦後，最後未實際開出紅單。台北地檢署日前從他案發現此情節，本月2...

全台單日詐欺二億至五億元 北檢檢察長提五點防詐建議

台北地檢署為強化民眾防詐騙意識，提高民眾檢舉意願，今起至12月1日連續三天於華山1914文創產業園區「2024臺灣部落觀...

高嘉瑜指李彥秀買網軍挨告 士檢1理由不起訴處分

國民黨立委李彥秀於選舉期間，不滿同選區民進黨立委參選人高嘉瑜在臉書及選舉公報指她買網軍，提告違反選罷法等罪。士檢認為，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。