被控詐助理費、圖利 前議員林穎孟遭判刑

北市前議員林穎孟被控任內詐領助理費，台北地方法院依利用職務上機會詐取財物罪、圖利等2罪各判3年8月、5年8月，未定應執行刑，可上訴。林穎孟昨說，沒有1毛錢進到她口袋，不知何來詐財，「這種司法品質只讓人感到悲哀。」

判決指出，林穎孟2019年9月底資遣楊姓助理，不實申報當年10月的公費助理費，詐得1個月的助理月薪3萬5563元，作為支付給楊的資遣費，詐得財務5萬元以下依法減刑，判3年8月，褫奪公權3年。

林穎孟從2018年聘用時任男友葉曜彰為公費助理，但葉隔年成立米達克星球公關行銷公司，林、葉2人謀畫將公司的新聘郭姓設計師於2019年5月間至同年11月1日，充作議員公費助理，剪輯問政質詢影片及設計公關文宣，也承接米達克的案件，卻未領取米達克的薪水，藉此共同圖利米達克的不法利益。

合議庭認定，林穎孟擔任台北市議員，動見觀瞻，本應自律為選民的榜樣，體會國家補助議員公費助理的用意，卻不實申報公費詐領助理費，並且與葉共同圖利米達克，兩人迄今否認犯行，犯後態度難謂良好，均依圖利罪判處5年8月，褫奪公權3年。

林穎孟表示，法官漠視卷內對她有利證據，背離無罪推定原則，根本是有罪推定，法官無視冤情完全不食人間煙火，水準令人難以苟同，法院把判決書及完整的答辯書狀上網，接受公評，看誰在胡說八道。