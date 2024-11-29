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航警局刑大大隊長涉關說「撤銷白單」 涉貪汙罪10萬交保
航警局刑大大隊長林明俊涉嫌替朋友關說「撤銷白單」同仁層層交辦後，最後未實際開出紅單。台北地檢署日前從他案發現此情節，本月26日指揮雲林調查站傳喚林明俊到案，認為其行為涉貪汙治罪條例，訊後10萬元交保，其餘人請回。
據悉，刑大大隊長林明俊因朋友在桃園機場違規停車，遭保安大隊開白單「違規停車逕行舉發」，也就是駕駛人不在現場，警方在車輛放置「違規停車逕行舉發標示單」避免重複開罰，也用來事後核查，確認有違規事實後才會開出紅單。
檢方調查，林明俊因朋友受託能否撤銷白單，林明俊涉嫌關說保安大隊長，利用白單審核成紅單的空檔協助撤單，保大大隊長層層指示後，最後確實未實際開出紅單，朋友因此免於繳違規停車紅單罰鍰。
台北地檢署指出，本月26日指揮雲林調查站偵辦，約談航警局刑大大隊長林明俊到案說明，檢方訊後認為涉犯貪汙治罪條例，以10萬元交保，其餘人無保請回。
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