全台單日詐欺二億至五億元 北檢檢察長提五點防詐建議

台北地檢署為強化民眾防詐騙意識，提高民眾檢舉意願，今起至12月1日連續三天於華山1914文創產業園區「2024臺灣部落觀光嘉年華」設置展位法律宣導，提供反詐騙新知；北檢檢察長王俊力提供五點防詐建議，保持冷靜、驗證真偽、拒絕陌生連結、保護個人資訊及多與親友溝通。

據悉，近年國內詐騙猖獗，單日詐騙金額高達新台幣2億至5億元，昨11月28日全台獲報詐騙案多達6百多件、金額突破3億元，詐騙集團詐財手法，損害人民的財產甚鉅。

最高檢察署與台北地檢署今起至12月1日，連續三天於華山1914文創產業園區西1館「2024臺灣部落觀光嘉年華」設置展位進行法律宣導，現場設計闖關遊戲、有獎徵答等，教導民眾如何不被詐騙及遇詐騙因應方式，並讓社會大眾知悉政府打擊詐騙新四法等法律規定，透過與民眾近距離互動，以活潑歡樂方式加深民眾識詐、阻詐、防詐、懲詐的能力。

現場參與的市民表示，曾有被詐騙經驗。北檢指出，現今詐騙手法多樣化，無孔不入，一不小心可能就成為遭詐騙對象，檢方設攤宣導，提供反詐騙新知。

台北地檢署檢察長王俊力相當重視反詐騙宣導活動，他提供五大防詐建議，也呼籲每一位市民與檢察機關攜手合作，共同打造一個安全無詐的生活環境。

北檢檢察長王俊力提供的防詐建議：

一，保持冷靜，勿貪勿懼：當接到涉及金錢的電話或訊息時，第一時間要冷靜，不要慌張。 二，驗證真偽：如涉及金錢交易或個人資料洩露，務必透過官方客服或第三方核實。 三，拒絕陌生連結：不點擊來路不明的網站連結或下載可疑附件，保護個人隱私。 四，保護個人資訊：切勿在社交平台公開分享身分證號碼、住址、銀行帳戶等資訊。 五，多與親友溝通：發現可疑情況，立即與家人、朋友討論，避免自行處理。