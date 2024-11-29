前北市議員控司機「菜頭湯下毒」 士院判決無罪

前台北市議員蔡姓男子的司機吳姓男子，被控於餐點下毒使蔡男急性中毒；士林地方法院判決吳男無罪，可上訴。示意圖／ingimage

前台北市議員蔡姓男子的司機吳姓男子，被控於餐點下毒使蔡男急性中毒，送醫後無礙，被士林地檢署起訴傷害罪。士林地方法院認定，檢方舉證不足，今天判決吳男無罪，可上訴。

士林地檢署起訴書指出，民國111年11月24日，吳男涉嫌將毒素加入菜頭湯，並把菜頭湯、滷肉飯及青菜，透過蔡男的秘書轉交給蔡男作為午餐。

起訴指出，蔡男吃下菜頭湯後發覺口感有異，之後送醫急診，經抽血檢驗確認已造成「變性血紅素血症」傷害，並施打解毒劑救治。

蔡男認為，過去是吳男買午餐後交給他，這次與以往不同，且中毒後收到吳男辭職訊息，察覺有異，報警處理。士林地檢署依傷害罪起訴。案經士林地方法院審理近1年的時間，今天作出一審判決。

士林地院表示，由於檢察官舉證不足，判決吳男無罪，詳細判決理由尚未公布，本案仍可上訴。