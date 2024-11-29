追撞逼車致友人車倒地不治 他被訴殺人改傷害致死定罪理由出爐

洪姓男子前年底遭同姓友人討債，雙方互毆後，友人騎機車離開，他駕車尾隨二次追撞逼車，致友人失控倒地而不治，洪被訴殺人罪，台南地院國民法庭指出，依檢方所提證據，難認洪在高速逼車過程中有殺害被害人的動機，但確認有使被害人受傷的不確定故意，改以傷害致死罪判洪9年。

台南地院指出，依監視器畫面顯示，洪在蚵寮派出所前第1次開車撞擊被害人機車尾端之後，有立即停車（煞車燈亮起），且未造成機車嚴重毀損，但仍造成機車翻倒，被害人向前跌出翻滾。倒車後，第2次朝向站立在公路中間的被害人行駛，是被害人的閃避動作才未撞到。

且參考洪曾在接受檢察官訊問時，提及有打算讓被害人受傷，因此認定其追撞及駕駛作為，為洪實施傷害行為的起點。

台南地院表示，依檢察官提出的證據，難以確認洪在高速逼車的過程中，主觀上有殺害被害人的動機或不確定故意，但足以確信洪有使被害人受傷的不確定故意，並因而造成被害人死亡的結果，因而構成傷害致死罪。

台南地院認為，依據被害人受傷情形，以及法醫師到庭的鑑定意見，認為被害人施用毒品，並非致死或不能安全操控機車的主要原因。

台南地院在量刑上從重因素，包括洪先前已有一次衝撞機車、一次試圖撞擊被害人身體行為，又再以高速追逐逼近被害人駕駛的機車，同時，高速逼車客觀上屬於高度危險的侵害行為，洪有酒駕情形（酒測值每公升0.12毫克）。

而且被害人倒地之後，洪並未於第一時間下車查看並施救，犯罪後並無道歉及賠償作為，且試圖翻供否認犯罪，難以認為心存悔意。

另在從輕因素，包括案發前被害人曾多次不合理地向洪討債，案發當日被害人曾經毆打及辱罵洪，導致他行為失控，高速逼車的過程中，洪曾經煞車減速，避免撞及機車，且在洪駕車貼近機車之前，被害人騎乘機車原本即有相當車速。

被害人最後倒地位置，路旁有砂石及樹木，導致被害人滑倒及身體撞擊樹木而傷重死亡，並非單純因被告的高速貼近駕駛行為而發生死亡結果。

洪雖未於第一時間下車施救，但繞行村莊之後立即駕車返回現場查看，並非全然不顧被害人死活。因此，法官認他並非基於傷害的直接故意而高速逼車，而是基於不確定故意犯罪，情節相對較輕，認洪犯傷害致死罪處9年，可上訴。

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