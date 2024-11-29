想去哪？周玉蔻烏龍爆料判刑 遭限制出境被桃機攔下

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，台北地方法院依個資法各重判1年6月，且認定2人有逃亡之虞，啟動防逃機制，限制出境。周玉蔻今中午要從桃園國際機場出境被攔下，拒發機票，移民署國境事務大隊開立禁止出境的處分書。

依刑事訴訟法第93-2條第1項，被告犯罪嫌疑重大，無一定住居所，有逃亡之虞，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。

據了解，周玉蔻、蔡玉真遭台北地院認定有逃亡之虞，限制出境出海，啟動防逃機制，今中午周玉蔻抵達桃園機場，辦理登機時當場遭拒發機票、限制出境，移民署國境事務大隊開立禁止出境的處分書。

北院判決指出，周玉蔻、蔡玉真於2022年9月26日，在民視「辣新聞一五二」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，毀損張淑娟名譽，有散布於眾意圖。

合議庭認為，周玉蔻、蔡玉真犯後態度不佳，假借部分具體存在事件（張淑娟是中國小姐、華航空姐等），刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成「假消息之張冠李戴」，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，張女資料與緋聞、攀附權貴、利用特權「永遠連結」，構成加重誹謗及違反個資法，從重依個資法論罪，各重判1年6月徒刑。