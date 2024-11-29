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想去哪？周玉蔻烏龍爆料判刑 遭限制出境被桃機攔下

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

媒體人周玉蔻蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，台北地方法院依個資法各重判1年6月，且認定2人有逃亡之虞，啟動防逃機制，限制出境。周玉蔻今中午要從桃園國際機場出境被攔下，拒發機票，移民署國境事務大隊開立禁止出境的處分書。

依刑事訴訟法第93-2條第1項，被告犯罪嫌疑重大，無一定住居所，有逃亡之虞，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。

據了解，周玉蔻、蔡玉真遭台北地院認定有逃亡之虞，限制出境出海，啟動防逃機制，今中午周玉蔻抵達桃園機場，辦理登機時當場遭拒發機票、限制出境，移民署國境事務大隊開立禁止出境的處分書。

北院判決指出，周玉蔻、蔡玉真於2022年9月26日，在民視「辣新聞一五二」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，毀損張淑娟名譽，有散布於眾意圖。

合議庭認為，周玉蔻、蔡玉真犯後態度不佳，假借部分具體存在事件（張淑娟是中國小姐、華航空姐等），刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成「假消息之張冠李戴」，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，張女資料與緋聞、攀附權貴、利用特權「永遠連結」，構成加重誹謗及違反個資法，從重依個資法論罪，各重判1年6月徒刑。

媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院重判周1年6月徒刑。聯合報系資料照
媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院重判周1年6月徒刑。聯合報系資料照

周玉蔻 張淑娟 桃園機場 移民署 蔡玉真 蔣孝嚴

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