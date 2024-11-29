中州科大退場前涉送禮行賄拚境外招生 法院判決出爐

中州科技大學退場前大舉招收境外生力挽頹勢，發出139張烏干達入學許可，因人數太多無法一次入境，校方找關係送禮希望加快核准，移民署黃姓官員索取茶葉、洋酒等禮物被依違反貪汙治罪條例提起公訴。彰化地方法院審結，判決黃男無罪。

判決書指出，中州科技大學（2023年8月停辦）因少子化等問題面臨倒閉危機，柴姓學務長為充實財源與學生人數，2019年7月間前往烏干達共和國舉辦「招生」說明會，當場發出139張入學許可，但烏干達台北聯絡代表處認為數量過多，不願採一般視訊面試方式發給學生入境許可，柴姓學務長招生陷入僵局，急欲透過體制內、外的各種管道尋求解決之道。

柴姓學務長經中州校長介紹，結識移民署黃姓官員，且誤認移民署有權介入處理外籍留學生簽證，就把黃男視為解開僵局的關鍵人物，極盡討好之能事，黃男明知核發簽證是國家外交主權行為，絕非類似要求民代出面關、施壓等非正式管道即可改變外交部是否核發簽證的結果，但仍聲稱與民代、其它部會官員聯繫，請他們全力協助。

柴姓學務長支用中州公關費先後購買並交付威士忌洋酒20瓶、萬寶龍文學家系列限量筆1支、合計3萬4700元的4批茶葉及茶壺，分送給黃男所稱要求協助中州的民代、外交部、國防部和移民署的官員。

黃男稱，往來傳送訊息他明確告知柴姓學務長，外籍留學生簽證事務並非移民署權限，且代為聯絡李姓立委的陳姓助理，並無欺騙柴姓學務長的情事。張姓前市議員證稱，黃、柴二人各為個人事務找他，他說明中州的事是外交部或移民署權責，印象中沒收到黃、柴二人送的萬寶龍鋼筆。

柴姓學務長始終證稱，購買萬寶龍鋼筆不在乎送給張或黃，且當時確實是希望黃和移民署能在外籍留學生申請及居留證能夠順利，才同意依照黃的請託購買茶葉等物。柴姓學務長證稱，不覺得被黃欺騙，「我們交朋友不能說是利益交換，當然對交朋友還是有期待…。」