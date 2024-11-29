周玉蔻被判刑還想出國 遭限制出境被桃機攔下
媒體人周玉蔻誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞，遭法院判刑1年半。移民署今天證實，周玉蔻中午從桃園國際機場要出境時，因已被有關單位限制出境，被拒發機票並開立處分書。
媒體人周玉蔻、蔡玉真遭起訴誣指張淑娟涉及蔣孝嚴緋聞，台北地方法院認為2人態度不佳，26日依個資法的非公務機關非法利用個人資料罪，各判1年6月徒刑。
移民署國境事務大隊今天向中央社證實，周玉蔻中午要從桃園國際機場出國時，因已被有關單位限制出境，在要辦理登機時被航空公司拒發機票。
國境事務大隊指出，周玉蔻隨後自行到國境事務大隊櫃檯，由國境事務大隊開立禁止出境的處分書給她後即自行離開；由於涉及個人隱私，周玉蔻要前往的國家、發布禁止出境的機關尚不便透露。
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