泰山企業第三代涉詐貸164億 詹舜淇、詹雅琳各判18年、14年8月

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇，被控與北京「華勝天成」公司勾串，開立假交易訂單向14家銀行詐貸164億3千萬元，台北地檢署2019年依銀行法等罪起訴詹舜淇、擔任特助的胞妹詹雅琳，台北地方法院今判詹舜淇18年徒刑，併科罰金100萬元、詹雅琳14年8月刑。

此外，北院判詹舜淇、詹雅琳共同沒收7億5千多萬元台幣，詹舜淇另沒收美金359萬9千餘元。

檢方指控，詹舜淇利用泰山家族名義長期詐貸高額款項，還把其中360萬元美金洗去美國收購飯店、債留台灣。檢方調查，詹從2012年起，以從事電子零組件三角貿易為名，在香港註冊成立欽泰公司，透過陸籍龔姓女友引薦普天公司在大陸的子公司巨龍公司高層，謀畫假交易。

詹雅琳在香港成立供應商，由巨龍公司當客戶，佯稱向欽泰公司下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機、美光記憶體晶圓等產品，接著由詹雅琳指示業務製作假訂單，向香港公司下單採購，依假發票向十多間銀行申貸。

2013年起，詹舜淇與華勝天成偽造訂單，向欽泰下訂購買記憶卡等物品，欽泰再轉向香港高力公司下訂單進貨，貨物直接交付給普天、華勝。欽泰接獲假訂單後，依據普天等公司開立的信用狀及訂單，向多家銀行申貸。

欽泰向各銀行貸款794筆，約台幣164億3千餘萬元，直到2016年詹舜淇與龔女齟齬，龔女挪用香港公司款項導致周轉不靈，全案才爆發。檢方指出，詹舜淇2018年出售飯店後，把部分款項用來替子女在美國購買不動產，卻在國內積欠高額債務，債留台灣且犯後狡飾，惡性重大。