快訊

馬龍換球衣！馬英九首握球拍會奧運六金 雙馬開球後雙龍搶珠

台積電原本要取的名字被捷足先登 結果這家市值現僅台積電的1600之一

聽新聞
0:00 / 0:00

泰山企業第三代涉詐貸164億 詹舜淇、詹雅琳各判18年、14年8月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇，被控與北京「華勝天成」公司勾串，開立假交易訂單向14家銀行詐貸164億3千萬元，台北地檢署2019年依銀行法等罪起訴詹舜淇、擔任特助的胞妹詹雅琳，台北地方法院今判詹舜淇18年徒刑，併科罰金100萬元、詹雅琳14年8月刑。

此外，北院判詹舜淇、詹雅琳共同沒收7億5千多萬元台幣，詹舜淇另沒收美金359萬9千餘元。

檢方指控，詹舜淇利用泰山家族名義長期詐貸高額款項，還把其中360萬元美金洗去美國收購飯店、債留台灣。檢方調查，詹從2012年起，以從事電子零組件三角貿易為名，在香港註冊成立欽泰公司，透過陸籍龔姓女友引薦普天公司在大陸的子公司巨龍公司高層，謀畫假交易。

詹雅琳在香港成立供應商，由巨龍公司當客戶，佯稱向欽泰公司下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機、美光記憶體晶圓等產品，接著由詹雅琳指示業務製作假訂單，向香港公司下單採購，依假發票向十多間銀行申貸。

2013年起，詹舜淇與華勝天成偽造訂單，向欽泰下訂購買記憶卡等物品，欽泰再轉向香港高力公司下訂單進貨，貨物直接交付給普天、華勝。欽泰接獲假訂單後，依據普天等公司開立的信用狀及訂單，向多家銀行申貸。

欽泰向各銀行貸款794筆，約台幣164億3千餘萬元，直到2016年詹舜淇與龔女齟齬，龔女挪用香港公司款項導致周轉不靈，全案才爆發。檢方指出，詹舜淇2018年出售飯店後，把部分款項用來替子女在美國購買不動產，卻在國內積欠高額債務，債留台灣且犯後狡飾，惡性重大。

北院審理時，詹姓兄妹不認罪。詹舜淇5年前獲裁定1800萬元交保，北院今年6月3日前裁定他再加保600萬元，且命詹每晚持用專用手機拍攝自己面部照片傳送至科技設備監控中心，否則將再羈押。

泰山企業第三代家族成員詹舜淇涉詐貸，台北地方法院今判他18年徒刑，併科罰金100萬元。圖／聯合報系資料照片。
泰山企業第三代家族成員詹舜淇涉詐貸，台北地方法院今判他18年徒刑，併科罰金100萬元。圖／聯合報系資料照片。

飯店 香港

延伸閱讀

高雄小情侶未婚懷孕 廁所接生後不送醫「打包」丟果園

不滿勞資糾紛他錄音！雇主亮槍拉滑套...恐嚇前員工「逼簽自願離職書」

兩男偷5隻紅蟳被漁民追打 互控偷竊傷害判決出爐

台中和平區長收589萬回扣 法官未迴避更一審仍判6年半

相關新聞

演藝售票龍頭公司傳偷拍！男員工廁所藏手機 11女同事受害

台灣最大售票系統網站高雄分公司員工鍾姓男子，去年在公司廁所暗藏手機露出鏡頭，偷拍女同事如廁畫面，11名女員工受害，女同事...

泰山企業第三代涉詐貸164億 詹舜淇、詹雅琳各判18年、14年8月

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇，被控與北京「華勝天成」公司勾串，開立假交易訂單向14家銀行詐貸164億3千...

5歲女童遭母同居人父子聯手施虐「牙都掉了」 母男友判3年確定

劉姓男子帶著與前妻生的兒子與女友、女友的幼女同居，但他卻多次對女童拳打腳踢，連兒子也跟著施暴，將女童推倒在地，導致門牙掉...

微型電動二輪車未領車牌上路 彰化縣明起將專案稽查

微型電動二輪車從明天（30日）起，須懸掛車牌及投保強制險才可行駛道路，彰化監理站表示，將會同警方在微型電動二輪車出沒熱點...

高市議員賄選判無罪反向警調求償 結果法官判敗訴

台灣團結聯盟高雄市議員吳銘賜在6年前參選議員期間，遭控以幫助弱勢包裝賄賂，一、二審判他無罪，吳銘賜反控2名警調人員，引導...

林益世開刀住院聲請暫時解除報到 高院裁准

前立委林益世涉收受地勇公司6300萬元案，更一審判刑4年10月，最高法院再度撤銷判決，發回高院更審。林益世以生病開刀住院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。