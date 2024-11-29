微型電動二輪車未領車牌上路 彰化縣明起將專案稽查
微型電動二輪車從明天（30日）起，須懸掛車牌及投保強制險才可行駛道路，彰化監理站表示，將會同警方在微型電動二輪車出沒熱點及時段進行專案密集性攔查，未依法領用牌照上路經查獲者，將依照道路交通管理處罰條例處罰1200到3600元罰鍰。
彰化監理站指出，過去以電力為主且屬慢車的電動自行車，因不需申請牌照及投保強制汽車責任險，衍生改裝、超速（最大行駛速率每小時25公里)、交通事故增加及事故無法理賠等原因，2022年4月間完成修法更名為微型電動二輪車，同年11月30日實施，微型電動二輪車須登記領用懸掛號牌、投保強制險及遵守行駛道路管理等規定，始可騎乘上路。
不過，微型電動二輪車須懸掛車牌及投保強制險訂有兩年緩衝期限，從今年11月30日起，須懸掛車牌及投保強制險始可合法上路。
彰化監理站表示，到今年10月底，彰化縣已掛牌登記19290輛微型電動二輪車，統計領牌資料，本國籍領牌人數達12835人占66.54%，外國籍領牌人數達6185人占32.06%，主要使用族群以外籍移工、銀髮族、在學學生等3類最多；彰化縣鄉鎮領牌數前三名行政區依序為彰化市2850輛、鹿港鎮2,363輛與員林市1649輛。
彰化監理站站長黃建興說，從明天起，未依法領用牌照上路經查獲者，將依照道路交通管理處罰條例處1200到3600元罰鍰，若車輛已經型式審驗合格，將當場移置保管；若未經型式審驗合格，則將沒入。
站長黃建興表示，彰化監理站將會同警方辦理微型電動二輪車稽查專案，透過分析領牌數據，與警方配合於出沒熱點及時段進行專案密集性攔查，請民眾務必領牌後再行駛道路。相關資訊可至監理服務網微型電動二輪車專區查詢。
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