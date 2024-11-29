高市議員賄選判無罪反向警調求償 結果法官判敗訴

台灣團結聯盟高雄市議員吳銘賜在6年前參選議員期間，遭控以幫助弱勢包裝賄賂，一、二審判他無罪，吳銘賜反控2名警調人員，引導選民製作不實筆錄，提民事損害賠償，要求2人賠償360萬元。高雄地方法院認為警調2人未「故意」製作不實筆錄，判吳銘賜敗訴。

吳銘賜在2018年參選高雄市小港、前鎮區議員，遭控提供現金、白米、便當等物資，附競選文宣藥布，藉幫助弱勢名義，先後將物資送給邱姓、洪姓、曾姓等選民，涉違反選罷法。吳銘賜曾因此失蹤遭通緝，但仍高票當選，後來他才被捕。

一、二審法官審理後，都認為邱姓選民雖接受吳銘賜提供的便當，但吳沒賄選行賄、洪姓選民領有身心障礙手冊，表達能力不佳、曾姓選民家貧，請吳銘賜服務處幫忙申請喪葬補助費，因未符資格，吳才指示弟媳送愛心捐款，認定不構成投票行賄罪，判吳無罪定讞。檢方曾另提民事當選無效之訴也敗訴。

吳銘賜在官司了結後，認為法務部調查局高雄市調查處陳姓調查員、高雄市警林園分局廖姓警員，在查辦賄選案時，故意引導選民製作不實筆錄，筆錄內容不是選民的真意，令他因而涉嫌賄選而遭拘提、通緝、羈押，使大眾對他產生賄選負面形象，侵害他的名譽權，讓他精神痛苦，要求對陳、2人共求償360萬元。

但陳、廖2人在庭審稱，筆錄均為據實記載，雖然判決書中認定筆錄有不實記載，審理時勘驗訊問錄音所製作之譯文過於簡化且有誤，選民所稱筆錄內容不是他真意部分，在檢方偵查時已經確認真意，而且檢察官綜合卷證資料，認有羈押必要才聲請羈押吳銘賜，與筆錄無因果關係，吳曾提偽造文書和誣告罪，也經檢方不起訴，沒侵害吳的名譽權。