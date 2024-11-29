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南投信義鄉代會爆貪汙 主席涉收賄讓廠商回標3人遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投縣信義鄉民代表會主席李國源涉嫌利用公所辦採購工程追加預算期間，向黃姓、鄧姓廠商收回扣，容任投標廠商回標，檢方接獲檢舉27日搜索信義鄉代會等地，初步認李等人涉案，依貪汙不違背職務收賄、行賄罪，將李等3人聲押獲准。

台中地檢署指出，全案經檢察官黃鈺雯指揮廉政署中調組，27日搜索信義鄉代會等23處，將李國源及黃姓、鄧姓廠商及9名嫌疑人帶回，並約談2名證人。

檢廉查出，李國源今年利用鄉代會主席職權，趁信義鄉公所辦理水利相關工程期間，因鄉代會負責審查預算，李藉職權向黃姓、鄧姓廠商收取賄賂後，容任廠商在採購案中合意圍標。

檢方複訊後認為李等人嫌疑重大，依貪汙治罪條例不違背職務收賄、非公務員對 於公務員不違背職務之行賄及政府採購法等，將李、黃及鄧向法院聲押禁見獲准。

由於李男實際收賄的不法所得仍待清查，且相關被告證詞有所出入，檢方認為有羈押必要，另外就9名嫌疑人認為涉案情節相對低，複訊後諭知請回。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

公務員 收賄 聲押

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