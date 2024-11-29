酒後騎微型電動二輪車 台南65歲翁酒測超標遭扣車法辦

台南65歲黃姓男子涉酒後騎乘微型電動二輪車上路，經中西區中華西與民生路口自摔受傷，台南市警二分局海安派出所據報到場，對他酒測呼氣酒精濃度超標，當場禁止駕駛、移置保管車輛，警詢後依涉公共危險罪嫌送辦。

市警二分局表示，自2022年11月30日起，微型電動二輪車（俗稱電動自行車）已正式納入管理，所有新購車輛需強制掛牌，而已購車輛則須在2年內完成掛牌。自今年11月30日起，未依規定領牌上路，依據道路交通管理處罰條例第71條之1規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。

二分局指出，自本月30日起加強執法取締，呼籲民眾應盡速至監理機關申領牌照，以避免違法受罰。此外，年終將屆且天氣轉涼，民眾參加餐敘機會增加，提醒民眾如有飲酒，切勿酒後駕車以保障自身及大眾交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康