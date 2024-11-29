5歲女童遭母同居人父子聯手施虐「牙都掉了」 母男友判3年確定

劉姓男子帶著與前妻生的兒子與女友、女友的幼女同居，但他卻多次對女童拳打腳踢，連兒子也跟著施暴，將女童推倒在地，導致門牙掉落。嘉義地方法院依成年人與少年共同故意對兒童犯傷害罪等3罪判劉3年徒刑，台南高分院駁回劉上訴，劉再上訴最高法院，最高法院駁回定讞。

劉現年18歲的兒子經少年法庭命勞動服務，而他與女友已於2023年登記結婚。

嘉義地檢署起訴指出，劉於2020年7月中旬，在嘉義縣梅山鄉住處拳毆年僅5歲的女童臉部，再用拳頭及腳毆打、踹踢她腹、背、手、腿部，致全身多處瘀青、疼痛。

劉更曾毆打女童臉部、腳踹肚子，兒子將她推倒在地，導致嘴巴多處流血、頭部紅腫、左上門牙掉落。劉同年10月用「不求人」毆打女童屁股、腿部，兒子再度跟著施暴，女童右側小腿挫傷、右側臀部、大腿瘀青。

劉姓父子因另案分別遭通緝、協尋而為員警查獲，女友帶同女童探視兩人時，員警發現女童身體有多處傷勢而通報，嘉義縣府安置女童後訴由檢方偵查起訴。

劉辯稱僅「打一下巴掌」，女童沒有流血或掉牙。女童至嘉義基督教醫院就醫，經判斷為精神受虐兒童，嘉義縣社會局社工評估，她有創傷反應。

女童生母證稱，和劉去南投找女兒的乾媽時，對方發現女兒臉上有瘀青，有意收養，但一回到家，劉就揮拳、踢踹女兒，女兒被打到痛得無法睡覺。有次她告訴劉「你兒子性侵我女兒」，劉嗆「妳要有證據，我兒子絕對不會這樣」，接著又罵女兒亂說話，一陣毒打。

嘉義地院認為劉姓男子身為受虐女童母親的男友，不僅沒善加保護女童，反而多次毆打成傷，已經達到虐待的程度，嚴重影響女童未來人格發展，加上劉有妨害自由、傷害罪前科，判他３年徒刑。案經一再上訴，最高法院認為劉上訴無理，駁回確定。

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