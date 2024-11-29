快訊

12強賽／中華摘冠那一夜東京巨蛋 日本隊和滿場地主球迷驚呆表情

產經關鍵字／北門相機街屹立半世紀 對抗網購有硬實力

北市公車又出事！從後追撞等紅燈4機車...肇事畫面曝光

5歲女童遭母同居人父子聯手施虐「牙都掉了」 母男友判3年確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

劉姓男子帶著與前妻生的兒子與女友、女友的幼女同居，但他卻多次對女童拳打腳踢，連兒子也跟著施暴，將女童推倒在地，導致門牙掉落。嘉義地方法院依成年人與少年共同故意對兒童犯傷害罪等3罪判劉3年徒刑，台南高分院駁回劉上訴，劉再上訴最高法院，最高法院駁回定讞。

劉現年18歲的兒子經少年法庭命勞動服務，而他與女友已於2023年登記結婚。

嘉義地檢署起訴指出，劉於2020年7月中旬，在嘉義縣梅山鄉住處拳毆年僅5歲的女童臉部，再用拳頭及腳毆打、踹踢她腹、背、手、腿部，致全身多處瘀青、疼痛。

劉更曾毆打女童臉部、腳踹肚子，兒子將她推倒在地，導致嘴巴多處流血、頭部紅腫、左上門牙掉落。劉同年10月用「不求人」毆打女童屁股、腿部，兒子再度跟著施暴，女童右側小腿挫傷、右側臀部、大腿瘀青。

劉姓父子因另案分別遭通緝、協尋而為員警查獲，女友帶同女童探視兩人時，員警發現女童身體有多處傷勢而通報，嘉義縣府安置女童後訴由檢方偵查起訴。

劉辯稱僅「打一下巴掌」，女童沒有流血或掉牙。女童至嘉義基督教醫院就醫，經判斷為精神受虐兒童，嘉義縣社會局社工評估，她有創傷反應。

女童生母證稱，和劉去南投找女兒的乾媽時，對方發現女兒臉上有瘀青，有意收養，但一回到家，劉就揮拳、踢踹女兒，女兒被打到痛得無法睡覺。有次她告訴劉「你兒子性侵我女兒」，劉嗆「妳要有證據，我兒子絕對不會這樣」，接著又罵女兒亂說話，一陣毒打。

嘉義地院認為劉姓男子身為受虐女童母親的男友，不僅沒善加保護女童，反而多次毆打成傷，已經達到虐待的程度，嚴重影響女童未來人格發展，加上劉有妨害自由、傷害罪前科，判他３年徒刑。案經一再上訴，最高法院認為劉上訴無理，駁回確定。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義劉姓男子多次與兒子虐打妻子與前夫所生的女兒，一、二審依成年人與少年共同故意對兒童犯傷害等罪判劉3年徒刑，最高法院駁回劉上訴定讞。示意圖／聯合報系資料照片
嘉義劉姓男子多次與兒子虐打妻子與前夫所生的女兒，一、二審依成年人與少年共同故意對兒童犯傷害等罪判劉3年徒刑，最高法院駁回劉上訴定讞。示意圖／聯合報系資料照片

嘉義

延伸閱讀

馮紹峰離婚3年新女友「疑是小咖女星」 本尊急澄清： 原來我這麼大眾臉

台南佃西重劃案遭判13年檢提上訴 郭信良：內心五味雜陳

台南佃西重劃案前議長郭信良被判13年 未採認藉勢藉端勒索財物、檢上訴

燒死7人自詡比鄭捷厲害 無期定讞理由出爐！曾文彥有2張免死金牌

相關新聞

演藝售票龍頭公司傳偷拍！男員工廁所藏手機 11女同事受害

台灣最大售票系統網站高雄分公司員工鍾姓男子，去年在公司廁所暗藏手機露出鏡頭，偷拍女同事如廁畫面，11名女員工受害，女同事...

5歲女童遭母同居人父子聯手施虐「牙都掉了」 母男友判3年確定

劉姓男子帶著與前妻生的兒子與女友、女友的幼女同居，但他卻多次對女童拳打腳踢，連兒子也跟著施暴，將女童推倒在地，導致門牙掉...

「甜心議員」林穎孟涉貪汙詐助理費26萬餘元 詐公款、圖利罪判刑

有「甜心議員」之稱的無黨籍台北市議員林穎孟涉貪，被控在2018至2019年議員任內詐領助理費26萬7219元。台北地方法...

酒後騎微型電動二輪車 台南65歲翁酒測超標遭扣車法辦

台南65歲黃姓男子涉酒後騎乘微型電動二輪車上路，經中西區中華西與民生路口自摔受傷，台南市警二分局海安派出所據報到場，對他...

「甜心議員」涉詐助理費遭重判 林穎孟喊冤：有利證據遭漠視

有「甜心議員」之稱的無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費，判林3年8月，褫奪公權2年，又犯貪汙圖利罪判5年8月褫奪公權3年...

微型電動二輪車明起執法 未掛牌最高罰3600元

微型電動二輪車明起正式納管執法，新北交通大隊表示，依照公布修正道路交通管理處罰條例，微型電動二輪車須於今天最後期限領用懸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。