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演藝售票龍頭公司傳偷拍！男員工廁所藏手機 11女同事受害

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台灣最大售票系統網站高雄分公司員工鍾姓男子，去年在公司廁所暗藏手機露出鏡頭，偷拍女同事如廁畫面，11名女員工受害，女同事不甘被偷拍報警查辦，高雄地方法院依妨害性隱私及不實性影像罪，判鍾5月徒刑，可易科罰金。

判決指出，鍾姓男子去年9月19日至10月2日，將手機連接行動電源，以膠帶固定在洗衣板後露出手機鏡頭，將洗衣板放廁所角落偷拍女員工如廁，直到1名女員工發現手機通報主管，才令他偷拍行為曝光。

公司主管清查手機來源，鍾承認手機是他放在廁所，公司馬上報警查辦。警方並在鍾男住處扣得偷拍影像隨身碟，查出共有11名女員工遭偷拍，鍾也承認偷拍，要賠錢和解，其中5人撤回告訴、5名女員工堅持告到底，警方將鍾移送法辦。

法官認為，鍾男為滿足個人私慾，無視法律保護他人性隱私權，無故攝錄他人性影像，欠缺尊重他人隱私及身體自主權，造成5名女子精神畏懼及痛苦，判決5月徒刑，可易科罰金。

售票系統公司男員工在公司廁所暗藏手機，偷拍女員工如廁，判刑5個月。示意圖／ingimage
售票系統公司男員工在公司廁所暗藏手機，偷拍女員工如廁，判刑5個月。示意圖／ingimage

偷拍 廁所 隱私權

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