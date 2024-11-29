女清晨起床才睜眼竟見男鄰居站床邊！他稱「來偷衛生紙」判拘役

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南鄭姓男子1月12日清晨自頂樓入侵鄰居住處後跑到2樓，打開林姓女子房門，林女已清醒，看到鄭突然闖入房內嚇的大叫，鄭見狀經頂樓跑回家，當警方找上門，他稱在頂樓上廁所，跑到鄰居住處是想要偷衛生紙，偵訊時又改口好奇臨時起意，法官認他犯侵入住宅罪處拘役20日。

鄭警詢時供稱，他在頂樓上廁所，到鄰居住處是想要偷衛生紙。然而，檢方偵訊時則改稱，他是因為好奇，臨時起意入侵鄰居住處。他說，當初做筆錄時很緊張，才說是要偷衛生紙，但實際上他沒有要偷東西，且他打開房門後，她一喊，「我就趕快逃跑了，我也沒有翻動財物」。

林女說，對方打開她的房門，發現她是清醒的，她大叫，對方就馬上跑回頂樓。她也說，因為住處都是生活痕跡，也不確定對方有無翻動財物跡象。事後，林女發現有一雙鞋子不見，但也無法確定鞋子是否為對方所竊取。

檢方認為，查無積極證據補強鄭於警詢時自白，且鄭於偵訊時也否認著手行竊犯行，自無從以其警詢時供述遽為不利論斷，難認鄭已接近、物色財物而著手行竊。

台南地院審酌，鄭是林女的鄰居，在未取得其同意下，擅自侵入住居所2、3樓，破壞其居住安寧，尚未與她達成和解獲得原諒、坦承犯後態度及無前科素行等一切情狀，認他犯侵入住宅罪處拘役20日，可易科罰金。

台南地院指出，鄭男是林女的鄰居，擅自侵入住居所2、3樓，破壞其居住安寧，尚未與她達成和解獲得原諒，認他犯侵入住宅罪處拘役20日。圖／本報資料照
台南地院指出，鄭男是林女的鄰居，擅自侵入住居所2、3樓，破壞其居住安寧，尚未與她達成和解獲得原諒，認他犯侵入住宅罪處拘役20日。圖／本報資料照

衛生紙 鄰居 頂樓

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