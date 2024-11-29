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欠稅4千多萬！屏東分署法拍3房2廳空屋每坪10.8萬破盤價

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署12月3日舉辦123拍賣會，法拍資產管理公司位屏東市最大集合住宅東山河三房兩廳空屋，義務人公司因滯欠營利事業所得稅4千餘萬元被移送執行，法拍空屋47坪，總價510萬7200元，換算每坪10.8萬元，為市價74折。

屏東分署指出，根據房仲業者網站顯示，東山河最近一年成交均價每坪14.7萬元，該屋鄰近未來高鐵與棒球場，無人居住，拍定後可點交，適合小家庭自住，歡迎有購屋需求民眾趁三拍進場。

屏東分署表示，法拍會動產有光陽CUE125機車1台，三陽機車2部，以及超級實用的中古白色中華廂式冷凍車1輛。當天冷凍車及其中一台三陽機車不定底價，1元起標，歡迎有興趣的民眾12月3日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半拍賣喊價。

另為貫徹行政院五打七安政策，當天法拍不動產還有酒駕義務人位於東港市區巷弄間的住宅區用地以及高樹的耕地，個人房屋土地交易所得稅義務人位於崁頂的土地及鐵皮屋持分，還有其他義務人位於恆春及林邊的土地。

想買不動產的民眾多加利用通訊投標，12月2日前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於12月3日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

屏東分署法拍東山河三房二廳華廈環景照，平均每坪10.8萬元，為市價的74折。圖／屏東分署提供
屏東分署法拍東山河三房二廳華廈環景照，平均每坪10.8萬元，為市價的74折。圖／屏東分署提供

屏東 法拍

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