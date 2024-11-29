「甜心議員」林穎孟涉貪汙詐助理費26萬餘元 詐公款、圖利罪判刑

有「甜心議員」之稱的無黨籍台北市議員林穎孟涉貪，被控在2018至2019年議員任內詐領助理費26萬7219元。台北地方法院今宣判，依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，判處林穎孟3年8月，褫奪公權2年，又犯貪汙圖利罪判5年8月褫奪公權3年；林穎孟前男友葉曜彰犯貪汙圖利罪判5年8月，褫奪公權3年。可上訴。

林穎孟遭5名公費助理爆料「挪用勞健保費」、「用男友當人頭詐領補助費」。台北地檢署2022年3月搜索、約談林到案，訊後100萬交保，同年8月依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌起訴林及葉2人。

林穎孟的前夫誠泰銀行少東林致光，當時幫忙繳納100萬元交保金，2人今年1月間經家事法庭調解後，已成立離婚，林男聲請退保獲准，今年2月間，林穎孟的親友在5小時內籌錢代為繳納100萬元保金，林含淚走出法院。

北檢起訴指出，林穎孟的楊姓助理因課業因素無法兼顧工作，林穎孟涉免除資遣費用，2019年10月間仍楊姓助理登載為公費著領，向台北市議會詐領公費助理補助等費用3萬5563元，同年11月間才辦理停聘。

檢方認定，林穎孟2018年12月25日起，聘僱時任男友葉曜彰當公費助理，葉曜彰從2020年3月間成立公關行銷公司，2人涉以公司新聘員工作郭姓設計師列為人頭助理，2020年4月起詐領公費助理領薪資，扣除林穎孟應個人支出的議員臉書等社群媒體影像製作費、文宣設計費等，詐領計23萬1656元。