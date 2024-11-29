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涉貪助理費起訴 高市議員黃紹庭交保

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭涉貪被收押，起訴後移審法院獲150萬元交保。記者張議晨／攝影
國民黨高雄市議員黃紹庭涉貪被收押，起訴後移審法院獲150萬元交保。記者張議晨／攝影
國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌以人頭助理等方式，10年詐領1455萬餘元助理費，檢調搜索時，黃搭機前往中國大陸，返台後即被羈押。高雄地檢署偵結，昨依利用職務詐取財物、使公務員登載不實等罪起訴黃紹庭等14人，移審後，法院考量黃認罪，諭知150萬元交保，但須接受科技設備監控。

黃紹庭昨晚離開法院時僅回答「謝謝大家關心」。高雄市議會表示，此案尚未定讞，不影響黃紹庭職權。黃身兼國民黨中常委，高市黨部表示，尊重檢調偵辦結果，將交由考紀會研議是否停權或懲處。

檢調查出黃紹庭2014年起連任3屆市議員，但2014年起利用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，每月款項入帳後，再請助理「回繳」溢領的薪資，例如申報4萬元薪水，實際只給助理2萬6000元至3萬元，繳回薪資則用於服務處支出或讓黃繳納健保、國民年金等。

今年9月26日檢調發動搜索，但黃紹庭當天一早就搭機前往大陸廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，直到9月29日下午返台，檢方複訊後聲押獲准。

雄檢昨將黃紹庭夫妻、助理等14人依利用職務詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌起訴，考量黃坦承犯行並配合指證共犯，且與妻子主動繳回犯罪所得1455萬元，有助減少司法資源浪費，建請法院從輕量刑。

全案昨天移審法院，在押的黃紹庭在延押庭對檢方起訴事實全數認罪，對於法官的問題也都高配合度，法官問黃「當時你跑到廈門，不願接所有人電話，只接母親的LINE，可見有逃避犯罪嫌疑，能否解釋你去廈門做什麼？」黃說，「我經廈門轉機到重慶，跟朋友介紹投資機會，當時主動跟調查官聯繫，把事情辦完就回來。」

黃紹庭說，他是主動回台說明，如果真要逃就不會回來，何況10月1日議會開議，他大可選擇1日回國，但仍選擇提早面對，去大陸是既定行程，並不是要逃亡。

廈門 薪資 黃紹庭

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