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不分同母異父手足…朱雪璋侵吞遺產 二審逆轉判一年

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

朱雪璋強占同母異父李姓姊弟應繼承的遺產，台灣高等法院昨撤銷一審判決，改依詐欺罪判他1年徒刑。圖／聯合報系資料照片
朱雪璋強占同母異父李姓姊弟應繼承的遺產，台灣高等法院昨撤銷一審判決，改依詐欺罪判他1年徒刑。圖／聯合報系資料照片
自稱明太祖朱元璋後代的朱雪璋，被同母異父李姓姊弟指控，母親亡歿後與胞弟朱雪瓏侵吞五○八萬遺產。一審判朱姓兄弟無罪，台灣高等法院昨改依詐欺罪判朱雪璋一年徒刑，依偽造文書判朱雪瓏五月、得易科罰金。

朱雪璋曾設局砍斷柔道高手王毓霖腳筋，二○二○年五月被依重傷害罪判六年刑，他潛逃大陸被押回，目前服刑中。

朱雪璋、朱雪瓏的錢姓母親二○二○年二月廿七日過世，朱雪瓏見母親生前與李姓姊弟互動緊密，藉機詢問李女和母親關係，李女出示身分證，才知道母親還有兩名子女。

母親過世後，朱雪瓏為申報遺產稅額等後事，與李姓姊弟齟齬，朱雪璋向朱雪瓏佯稱可負責溝通，將朱雪瓏交給他已填妥資料的遺產稅申報書、繼承系統表等，填載死者繼承人「唯有朱雪璋、朱雪瓏」，同年四月卅日向台北國稅局申報遺產稅。

承辦公務員形式審查後，核發免稅證明書。朱雪璋取得免稅證明書後，告知弟弟已可領取母親帳戶遺產，並將免稅證明書交給弟弟，委託去領。朱雪瓏發現證明書上繼承人無李姓姊弟曾問朱雪璋，朱雪璋說會好好處理他們應繼承的遺產。

朱雪瓏取出五○八萬遺產，扣除醫療、看護、喪葬支出，將遺產的四分之三、二六八萬餘元交給朱雪璋；國稅局告知李姓姊弟生母遺產稅務「已經辦畢」，姊弟倆得知此事，氣得提告。

朱雪璋腳踝受傷，昨坐輪椅聽判；高院撤銷士林地方法院判決，改認定朱雪璋犯詐欺取財罪、行使公務員登載不實文書罪，從較重詐欺取財罪論處，並沒收犯罪所得；朱雪瓏也被認定犯行使公務員登載不實文書罪。

朱雪璋 母親 遺產

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