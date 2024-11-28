歐司瑪「假綠能」吸金詐騙 北檢再聲押包裝網頁共犯

歐司瑪再生能源科技公司，誆稱能將廢棄物轉化成純綠電且即將興櫃，透過業務員CALL客鼓吹投資，招攬買賣未上市股票詐騙吸金上億元，台北地檢署今年初起訴歐司瑪實際負責人陳文熙等9人，刑事局追查發現，全案主謀梁慶飛透過男子吳宥甫設計經精美網頁，吸引投資人上當，今天發動第3波搜索，帶回多人調查，台北地檢署複訊後認為吳宥甫有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

另方面，調查局台北市調查也提訊在押的梁慶飛、特助李順榮、車手范皓然，交叉比對吳宥甫等人的供詞，訊後還押台北看守所。

檢調追查，曾冒充假律師多次遭偵辦的男子李克毅，涉與地下盤商合作，透過CALL客手法誘騙民眾投資熱門科技未上市股票，李克毅不僅利用歐司瑪誆騙投資人，還找來寶利通公司負責人張文遠、艾創科技負責人余敏容配合，謊稱寶利通、艾創科遠景可期，向不特定人銷售股票。