歐司瑪「假綠能」吸金詐騙 北檢再聲押包裝網頁共犯
歐司瑪再生能源科技公司，誆稱能將廢棄物轉化成純綠電且即將興櫃，透過業務員CALL客鼓吹投資，招攬買賣未上市股票詐騙吸金上億元，台北地檢署今年初起訴歐司瑪實際負責人陳文熙等9人，刑事局追查發現，全案主謀梁慶飛透過男子吳宥甫設計經精美網頁，吸引投資人上當，今天發動第3波搜索，帶回多人調查，台北地檢署複訊後認為吳宥甫有串滅證之虞，向法院聲押禁見。
另方面，調查局台北市調查也提訊在押的梁慶飛、特助李順榮、車手范皓然，交叉比對吳宥甫等人的供詞，訊後還押台北看守所。
檢調追查，曾冒充假律師多次遭偵辦的男子李克毅，涉與地下盤商合作，透過CALL客手法誘騙民眾投資熱門科技未上市股票，李克毅不僅利用歐司瑪誆騙投資人，還找來寶利通公司負責人張文遠、艾創科技負責人余敏容配合，謊稱寶利通、艾創科遠景可期，向不特定人銷售股票。
檢調進一步調查，販售歐司瑪股票的幕後操盤手，除了李克毅外，真正的主謀其實是梁慶飛，李克毅先與經營不善的寶利通、艾創科技公司合作，再透過吳宥甫製作網頁，將2公司包裝為綠能、雲端、AI、機器人等熱門科技產業，藉由地下盤商對外CALL客，販售未上市股票，交易款項匯入李克毅開設的律師事務所帳戶，作為履約保證。
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