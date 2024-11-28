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黃紹庭涉貪150萬交保 苦等監控系統廠商逾3小時才離開

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市國民黨議員黃紹庭涉詐助理費1455萬元被法院羈押2個月，雄檢今偵結起訴移審法院，黃獲150萬元交保，法官採新型電子監控系統，黃約下午4時50分許完成辦保，但等了2個多小時，才等到監控系統的廠商抵達，接著又花近1小時設定，額外耗時3個多小時才離開雄院。

黃紹庭今晚約8時許離開法院，被問到辦保後又花了近3小時等候監控系統廠商設定，僅稱「謝謝大家關心」，對於其他問題未再回應。

檢調查出，黃紹庭自2014年起，便利用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，每月款項入帳後，再請助理前往領錢，「回繳」溢領的薪資，如申報4萬元薪水，實際只給助理2萬6000元至3萬元，繳回薪資則用於服務處支出或讓黃繳納健保、國民年金等。

今年9月26日，檢調見時機成熟發動搜索，但黃紹庭當天一早就搭機前往中國大陸廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，直到9月29日下午才返台，檢方複訊後，隨即聲押獲准。

雄檢歷經2個月偵辦，考量黃紹庭坦承全部犯行，並配合指證共犯，且與妻子主動繳回犯罪所得計1455萬元，考量他認罪、繳回犯罪所得有助減少司法資源浪費，今起訴後另建請法院從輕量刑。

移審後，法官審酌黃紹庭在偵查中均自白，且經檢察官調查後，犯罪事實已鞏固，裁定150萬元交保，並限制住居，且限制出境出海，並輔以定期報到之電子監控。

該電子監控為遠端報到，黃紹庭需持專用手機，於周四、周日晚間自拍，同步上傳至科技設備監控中心完成報到，免像傳統方式到鄰近派出所簽到。

只是南部法院使用該套系統少見，今下午4時許法官當庭諭知裁定結果後，黃在4時50分完成辦保，等了2個多小時，才等到監控系統廠商抵達法院，又花近1小時設定，額外多等3個多小時。

國民黨高雄市議員黃紹庭涉貪被收押，起訴後移審法院獲150萬元交保。記者張議晨／攝影
國民黨高雄市議員黃紹庭涉貪被收押，起訴後移審法院獲150萬元交保。記者張議晨／攝影
國民黨高雄市議員黃紹庭涉貪被收押，起訴後移審法院獲150萬元交保。記者張議晨／攝影
國民黨高雄市議員黃紹庭涉貪被收押，起訴後移審法院獲150萬元交保。記者張議晨／攝影

監控 薪資 黃紹庭

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