快訊

貿易戰2.0一觸即發 對世界各地影響如何？專家分析歐盟、中日韓反擊對策

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

詐團女車手收取千萬元未遂遭逮 嘉院判7月徒刑

中央社／ 嘉義市28日電

李姓女車手被控今年8月間至嘉義縣收取詐款新台幣1000萬元，警當場逮捕李女及監控車手的潘男。嘉檢起訴，嘉院考量2人不思正當方式謀生犯案，今天判處7月及1年徒刑。可上訴。

嘉義地方法院表示，嘉義縣太保市有民眾誤信網路投資可致富，誤陷以LINE暱稱「大隱國際在線營業員」帳號、「美君－資訊社團」群組，詐團成員對被害人佯稱，只要依指示入金、投資可獲利賺錢等語，以假投資股票方式詐騙，被害人多次交付現金、黃金。

今年8月間，嘉義縣被害人不滿被騙，詐欺集團又來電準備收取新台幣1000萬元的投資款，則向警方報案，與詐團相約面交，警方當場逮捕收款的李姓女車手，並一併查獲在旁監控車手的潘姓男子，嘉檢日前依詐欺罪嫌起訴2人。

嘉院指出，李女、潘男於8月間分別加入詐欺集團組織。李女負責收取被害人受騙款項並上繳詐欺集團成員，每收一筆款項可獲2000元報酬；潘男擔任監控手，負責監控車手，確保車手依詐團指示，如實上繳收取受騙款項。

嘉院考量2人均坦承不諱，並審酌2人均屬青壯年，非無謀生能力，不思以正當工作謀生，竟為快速獲取錢財，加入詐欺集團，造成廣大民眾受騙，危害社會甚重，因此，依共同犯詐欺取財未遂罪嫌，判處李女有期徒刑7個月、潘男1年徒刑。

嘉義 詐欺 車手

延伸閱讀

詐團注意！照會機制上路 非警示帳戶也能被提前凍結

影／男報案稱板橋車站被搶百萬…竟是詐團黑吃黑 警逮5人

詐團化身「得道高僧」 26萬賣西藏天珠…台中女險上當

詐團校園吸收車手最年輕16歲 東檢結合商家防詐

相關新聞

黃紹庭涉貪150萬交保 苦等監控系統廠商逾3小時才離開

高雄市國民黨議員黃紹庭涉詐助理費1455萬元被法院羈押2個月，雄檢今偵結起訴移審法院，黃獲150萬元交保，法官採新型電子...

國民黨議員黃紹庭涉貪起訴今裁150萬交保 搜索當天赴陸躲4天理由曝光

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，檢調搜索時，黃一度搭機前往中國大陸，直到9月29日才返台，隨即被羈押...

台南安南區清潔隊員被控詐領財物逾42萬 她喊冤未中飽私囊

台南市環保局安南區清潔隊蕭姓女前隊員被控利用職務上機會詐取財物、偽造印章等，自2013年2月起至2019年1月止涉詐取4...

台南佃西重劃案遭判13年檢提上訴 郭信良：內心五味雜陳

台南市議會前議長郭信良、里長高進見等涉及以佃西重劃案向廠商索賄1300萬，一審分別被判處13、9年，南檢不服量刑過輕，今...

非法清運北部垃圾還偷排廢水 3環保業者遭訴求重判

環保業者蘇姓兄弟未經申准非法清運、焚燒北部地區垃圾，另偷排廢水汙染溪流，胡姓男子也委託蘇姓兄弟消化垃圾，檢警去年獲悉後調...

他打110問能否收郭董連署400元…事後控警抓人 請求國賠駁回

2024總統大選前，劉男打「110」詢問能否收受總統擬參選人郭台銘連署站發放的400元，事後指控被員警強押他去派出所調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。