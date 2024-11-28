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國民黨議員黃紹庭涉貪起訴今裁150萬交保 搜索當天赴陸躲4天理由曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，檢調搜索時，黃一度搭機前往中國大陸，直到9月29日才返台，隨即被羈押至今，雄檢今依利用職務詐取財物、使公務員登載不實等罪起訴黃紹庭及黃妻、助理共14人，今移審後，法院考量他認罪，當庭諭知150萬元交保。

檢調查出，黃紹庭自2014年起，便利用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，每月款項入帳後，再請助理前往領錢，「回繳」溢領的薪資，如申報4萬元薪水，實際只給助理2萬6000元至3萬元，繳回薪資則用於服務處支出或讓黃繳納健保、國民年金等。

今年9月26日，檢調見時機成熟發動搜索，但黃紹庭當天一早就搭機前往中國大陸廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，直到9月29日下午才返台，檢方複訊後，隨即聲押獲准。

雄檢歷經2個月偵辦，考量黃紹庭坦承全部犯行，並配合指證共犯，且與妻子主動繳回犯罪所得計1455萬元，考量他認罪、繳回犯罪所得有助減少司法資源浪費，今起訴後另建請法院從輕量刑。

黃紹庭目前仍羈押中，今隨卷移審法院，下午雄院開延押庭，黃紹庭對於檢方起訴事實全數認罪，庭上還「誠意十足」，對於法官任何問題都展現高配合度，黃稱他不是學法律，是檢察官告知才理解這樣不行。

由於當時檢調在黃父房間搜出雜記，內文寫有應付檢調問訊的技巧，被懷疑有人洩密，法官當庭也問黃紹庭「是否知道父親房內的雜記」，黃紹庭則稱不清楚，但同案被告供述、工作內容應與他一致，無串證等問題。

法官還問，「當時你跑到廈門，不願接所有人電話，只接母親的LINE，可見有逃避犯罪嫌疑，能不能解釋你去廈門做什麼」，黃紹庭則說，「我是經廈門轉機到重慶，跟朋友介紹投資機會，當時主動跟調查官聯繫，把事情辦完就回來。」

黃紹庭說，他是主動回台說明，如果真的要逃就不會回來，何況10月1日議會開議，他大可選擇1日回國，但仍選擇提早面對，去大陸是既定行程，並不是要逃亡。

承審法官黃建榮審酌黃紹庭狀況，認為檢方證據已鞏固，黃也自白犯罪，交保應可替代羈押處分，最後當庭諭知150萬元交保，並限制住居、出境、出海，還要黃採電子報到，每周日、四定期向科技監控設備中心報到，交保金則限制於12月3日下班前籌措完畢。

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費，一度跑到中國大陸，9月29日她搭機返台入境就被拘提，檢方訊後聲押禁見獲准。本報資料照片
國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費，一度跑到中國大陸，9月29日她搭機返台入境就被拘提，檢方訊後聲押禁見獲准。本報資料照片
國民黨高雄市議員黃紹庭（左）涉詐領助理費，一度跑到中國大陸，9月29日她搭機返台入境就被拘提，檢方訊後聲押禁見獲准。本報資料照片
國民黨高雄市議員黃紹庭（左）涉詐領助理費，一度跑到中國大陸，9月29日她搭機返台入境就被拘提，檢方訊後聲押禁見獲准。本報資料照片

廈門 黃紹庭

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