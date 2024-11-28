大學師不滿兒導師誹謗PO文提告 嘉院判無罪

嘉義某大學教授質疑兒子國小導師管教不當，要兒錄音並向校方投訴，蔡姓教師被換班導，在line群組留不滿字句，遭提告起訴，嘉院認教師心情抒發，屬言論自由，判無罪；可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，蔡姓女教師於民國111年9月至112年1月底，在嘉義縣某國小擔任班級導師，因與其中一名在大學擔任教授的學童家長有指導上的爭執，家長則提供錄音筆給兒子攜帶至校，若班導有不當管教即錄音存證，惟學童並未實際錄音。

嘉院表示，家長曾二度向國小投訴蔡姓女教師管教不當，蔡女因故遭撤換班導職務，因此心生不滿，於去年2月至4月間，在班級家長、現任導師所組成的Line群組張貼「得知被教授家長竊錄數月，造成恐慌；我被錄音的家長嚇到不敢出門，無法入睡」等語，家長得知，對蔡女提告，嘉檢依妨害名譽罪嫌起訴。

嘉院指出，蔡女在訊息中所述「遭到竊錄數月」、「受到頻繁投訴」等事由，均有合理可信依據；至於蔡女感到「慌恐、不安」等詞語，均屬經歷後的心情表述，因此，無論是心情抒發，或是出於個人價值評論，所依據的基本事實都有所本，自應受到憲法上言論自由保障。

法官認為並無實證認定蔡女有涉及散布文字誹謗犯行的主觀犯意，以及客觀行為並無造成告訴人名譽權上的損害，因此，蔡女判無罪。