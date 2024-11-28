台南安南區清潔隊員被控詐領財物逾42萬 她喊冤未中飽私囊

台南市環保局安南區清潔隊蕭姓女前隊員被控利用職務上機會詐取財物、偽造印章等，自2013年2月起至2019年1月止涉詐取42萬多元，且利用採購禮券發放工作人員，涉侵占剩餘5萬多元禮券，蕭女坦承便宜行事，認偽造憑證，否認貪汙及詐領財物。台南地院預定明年1月23日宣判。

台南地院今上午開庭審理，審判長詢及蕭女核銷流程，她指隊員等拿收據或簽單給她，會先拿錢給對方，將拿收據去核銷，會計單位再匯款給她。隊員向業者採購物品不用付款，事後她再跟業者以現金結帳。

審判長追問，不用拿簽單對帳嗎？她回答，業者方面有隊員簽名存底，她個人並未留存隊員簽單。她說，相關簽單或收據會放1年左右。她坦承便宜行事，核銷時會以隊員常用採購品項為主，金額一致。

面對尾牙、拜拜開立明細表，與核銷項目不符，她稱煙酒、檳榔及金紙等均不能核銷，只好想辦法以其他名義核銷。檢調在住處搜索時，查獲各商行印章10多顆及免用統一發票收據二疊等，她說，是她自己刻的，空白收據也是準備要用的。

至於禮券部分，她表示，自己用現金買下來的，有些東西不能用禮券直接買，如超商買不到尾牙、普度等牲禮、水果等，只好自己用面額金額買下來。

律師也說，清潔隊辦尾牙拜拜，上級僅補助聚餐，隊員沒有繳錢，用禮券來買，拜完後隊員拿回等值物品，牲禮或熟食讓一百多位隊員煮來吃，蕭女被控印領清冊不符，並未中飽私囊。