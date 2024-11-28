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非法清運北部垃圾還偷排廢水 3環保業者遭訴求重判

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

環保業者蘇姓兄弟未經申准非法清運、焚燒北部地區垃圾，另偷排廢水汙染溪流，胡姓男子也委託蘇姓兄弟消化垃圾，檢警去年獲悉後調查逮人，今偵結依違反廢棄物清理法起訴，認3人犯行對環境危害不輕，請法官從重量刑。

起訴指出，蘇姓兄弟檔經營3間環保公司，僅領有新北市政府廢棄物乙級清除許可，未許可設置儲存、轉運站，卻從去年11月起自行清除源自台北市、新北市、桃園市等第地一般生活垃圾，包含超商、百貨等營業場所所產出的垃圾。

這些垃圾依規定應車運至焚化爐處理，蘇姓兄弟檔卻命人運送至新北市汐止區倉庫儲存後再分批轉運至焚化爐處理，期間還在該倉庫將洗地等廢水排入附近溪流，造成環境汙染。

同樣經營環保公司的胡男，明知蘇姓兄弟檔未經許可清運廢棄物，去年12月仍指使不知情司機，以每公斤5元價格，將一般生活垃圾載送至蘇姓兄弟檔的倉庫處理。

士林地檢署國土保育專組檢察官楊唯宏獲報後指揮警政署保七總隊第三大隊，會同環境部環境管理署北區環管中心及台北市環保局等單位展開蒐證，今年6月5日發動搜索，查獲胡男、蘇姓兄弟檔等3人到案。

檢方清查3人證詞、證人證述、廢棄物處理申報紀錄表、垃圾車出車紀錄、清除廢棄物承攬契約書等事證，認定3人涉嫌違反廢棄物清理法「未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件而從事廢棄物貯存、清除、處理」、「申報不實」等罪，偵結依法起訴，建請法官從重量刑。

環保業者蘇姓兄弟涉違反廢棄物清理法，在新北汐止一處倉庫，堆置高達300立方米的一般生活垃圾。記者李隆揆／翻攝
環保業者蘇姓兄弟涉違反廢棄物清理法，在新北汐止一處倉庫，堆置高達300立方米的一般生活垃圾。記者李隆揆／翻攝

廢棄物 河川汙染

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