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他打110問能否收郭董連署400元…事後控警抓人 請求國賠駁回

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

2024總統大選前，劉男打「110」詢問能否收受總統擬參選人郭台銘連署站發放的400元，事後指控被員警強押他去派出所調查，請求國家賠償。法官審理後，指檢方調查事證顯示，員警未使用強制力，駁回告訴。全案可上訴。

基隆市劉男提告指出，他在去年10月28日下午6時許，打電話到基隆市警察局勤務指揮中心，僅是要詢問是否可以收受，總統擬參選人郭台銘所設連署站發放的400元，後來就有員警竟未經他同意，侵入他的住處，也不顧他堅決拒絕，仍將將押往派出所接受調查並製作筆錄，侵害他的自由，因此要依國家賠償法，請求判決市警局應給付他3000元。

市警局答辯，劉男的主張全非事實，並有當時的密錄器影像證明。劉男事後也有到基隆地檢署，控告當時在場的警察涉犯強制罪，經檢察官偵查後處分不起訴，再由高檢署駁回再議之處分，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，劉男主張警方行使強制力，將他押到派出所製作筆錄，僅聲請保全他與勤指中心間電話錄音，和當日相關密錄器影像等證據，但未提出其他積極證據佐證。

法官說，在基檢不起訴處分書和高檢處分書，可知檢察官已勘驗劉男聲請保全的相關密錄器影像，結果顯示員警當日帶劉至派出所時，全程未使用強制力，自難認員警執行職務行使公權力時，有故意或過失不法侵害劉男權利行為，駁回告訴。

劉男指控員警強押他去派出所調查，侵害他的自由，請求國家賠償。基隆地院審理後，認定員警未使用強制力，駁回告訴。全案可上訴。聯合報系資料照片
劉男指控員警強押他去派出所調查，侵害他的自由，請求國家賠償。基隆地院審理後，認定員警未使用強制力，駁回告訴。全案可上訴。聯合報系資料照片

國賠 連署書 郭台銘

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