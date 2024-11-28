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蔡正元、邱毅指摘金溥聰「太監裝皇后」 借古諷今不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市長侯友宜去年競選總統時，前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長，遭蔡正元邱毅酸「太監裝皇后」，金不滿提告公然侮辱及加重誹謗等罪。台北地檢署今偵結，認為2人整體表意是針對金先前的言論而回應，且未有性別歧視相關內容，給予不起訴處分。

去年7月間邱毅在臉書粉專「談天論地縱橫」陸續發文「有朋友轉來金小刀接受趙少康專訪的視頻，本來我對心態有病，心臟也問題多多的人，一向心存善念，不想回應。」，「我兄弟蔡正元真是先知，那句金小刀太監裝皇后，竟然成了先知預言...」，「金小刀違反了馬英九清廉的底線，所以馬英九才要切割金小刀」，「度量這麼偏狹，手段如此卑劣，人格何其低賤」。

蔡正元則在7月間接受不特定媒體採訪、中天新聞大新聞大爆掛節目、中廣千秋萬世節目中，涉指摘金「太監裝皇后」，稱「太監自以為是太后，李蓮英自己以為是慈禧太后，就瞎指揮起來了」，經媒體公開播送，涉公然侮辱罪嫌。

蔡正元否認犯行，金受訪時說要把國民黨內的膿包擠掉，但在國民黨內沒有任何黨職，卻假裝黨的領導階層要對立委開刀，正符合自己說的，李蓮英沒有權力卻假裝有權的太后發布命令，「算是借古諷今」；蔡供稱，他沒有指金是太監，只是用太后與太監的關係來描述一個沒有權力想要打壓有公職的黨籍立委，他是評論沒有侮辱。邱毅否認犯行，供稱經過客觀觀察評述，不是無的放矢地批評及謾罵。

檢方認定，太監一詞為古代閹官代名詞，指男性無生殖的人，被告雖提及太監一詞，但表意脈絡整體觀察評價是針對金先前的言論而回應，也提出岳飛、秦檜、慈禧太后及李蓮英等歷史人物，來分析評論當時國民黨及總統大選的局勢等公共事務，未提到任何男性身體或性別歧視有關的內容，難認定惡意攻訐、謾罵，2人不起訴處分。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

太監 蔡正元 邱毅 金溥聰

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