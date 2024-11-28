黃紹庭涉詐領助理費遭起訴 國民黨高市黨部送考紀會

高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費遭聲押，今遭高雄地檢署起訴。高市議會表示，判決尚未定讞，不影響黃紹庭職權。此外，國民黨高市黨部表示，尊重檢調單位調查結果，高市考紀會將研議是否進一步懲處。

議員黃紹庭涉嫌以人頭助理、低薪高報等方式，10年詐領1455萬餘元助理費，9月29日從大陸返台後羈押至今，將滿2個月，高雄地檢署今依利用職務詐取財物、使公務員登載不實等罪，起訴黃紹庭及黃妻、助理共14人。

高市議會本屆議員中，民進黨前議員陳致中因洗錢罪入監服刑，去年5月遭議會解職，另有現任國民黨議員曾麗燕涉入詐領助理費，全案仍訴訟中。

高市議會秘書長黃錦平說，有前例（曾麗燕）可循，依據無罪推定原則，在未判刑確定前，黃紹庭仍具議員身分，不會產生解職問題，另因羈押未出席議會的時間也沒有超過兩個完整會期，雖然起訴，不影響黃紹庭行使議員職權。

黃紹庭身兼國民黨中常委，針對黃紹庭遭起訴一案，國民黨高雄市黨部表示，尊重檢調單位調查結果；後續相關問題依黨內相關規定辦理，黨紀問題交由考紀會進一步研議是否停權或其他更嚴厲處分。