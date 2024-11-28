快訊

勒緊褲帶也要給偶像花錢 日本推活現象是幸福或孤單？

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

台南佃西重劃案前議長郭信良被判13年 未採認藉勢藉端勒索財物、檢上訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，一審認郭、高共同犯不違背職務收受賄賂罪分處13、9年，廖自首免訴，檢方認郭、高另涉貪汙治罪條例中公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌，原審判太輕，今對郭等3人均提上訴。

檢方指出，原審未審酌被告郭信良、高進見應已構成貪汙治罪條例中藉勢藉端勒索財物罪嫌，原判決顯有違誤，且原審判決就郭、高部分量刑過輕，也屬未當。

檢方認為，本案共同被告廖堅志於偵查、審理中均多次表示，礙於郭貴為議會議長，擔心郭會在議會中藉由質詢、查閱文件等方式影響佃西重劃案的土地登記進度，他才會「不得不」同意給付郭、高1300萬元，在在說明了其自由意志因郭的身分、權勢受到壓迫，給付金錢是心不甘情不願、違背其意願的決定，自應認郭、高所為，已造成對廖自由意志的壓迫，致廖不得不順從的情形，應已構成貪汙中藉勢藉端勒索財物罪，是原審漏未審酌此部分，有判決不適用法則及判決不備理由違誤。

另郭、高始終否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度惡劣，原審僅量處郭13年，褫奪公權8年，高9年，褫奪公權4年，顯無法達到懲戒被告2人目的，原審量刑是否妥適，容有再行斟酌餘地。

除此之外，檢方認為，廖堅志行賄罪部分，應未構成自首，原審判決依自首規定判決廖免刑，難認妥適。

檢方指出，廖於有偵查犯罪權限檢調已發覺他向郭、高行賄後，才坦承行賄犯行，不符合貪汙治罪條例中自首要件，惟原審判決就廖不具公務員身分，對於公務員犯不違背職務交付賄賂罪部分，依自首規定免除其刑，自難認妥適。

檢方彙整相關上訴理由，依法對郭、高、廖3人均提起上訴。至於廖另遭檢舉於自辦市地重劃案中涉犯偽造文書等罪嫌，目前仍由檢察官另案偵辦中。

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商提議買賣抵費地為由索賄1300萬元，一審認郭、高共同犯不違背職務收受賄賂罪分處13、9年。圖／本報資料照片
台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商提議買賣抵費地為由索賄1300萬元，一審認郭、高共同犯不違背職務收受賄賂罪分處13、9年。圖／本報資料照片

公務員 自首 貪汙 郭信良

延伸閱讀

MLB／水原一平量刑延至明年1月 因身體不佳來不及鑑定

戀童惡男性侵猥褻26名未成年 檢方建請法官從重量刑

退伍前2天在釣蝦場拿滅火器砸死人 10小時後自首判13年刑

郭信良市政總質詢採用書面 批搶修工程開口契約竟流標14次

相關新聞

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發賭博、詐欺、組織

中華隊在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，網紅「館長」陳之漢日前在直播自爆，曾經做球版地下簽賭。台北市議員簡舒培、陳賢蔚今早...

台南佃西重劃案前議長郭信良被判13年 未採認藉勢藉端勒索財物、檢上訴

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，一審認郭、高共同犯不...

繼母在父死亡當天領走309萬遺產 前妻子女怒告下場曝

新竹莊男因癌末轉進安寧病房，未料他二婚的黃姓妻子竟在他死亡當天，瞞著莊男前妻的兒女們到農會、銀行提領莊男帳戶的309餘萬...

受刑人朱雪璋又招罪 母親508萬遺產不分給同母異父的手足逆轉判刑

自稱「明太祖」朱元璋後代的朱雪璋設局砍斷武術家「深海閻王」王毓霖腳筋，2020年5月被依重傷害罪判6年刑，他潛逃大陸但被...

黃紹庭涉詐領助理費遭起訴 國民黨高市黨部送考紀會

高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費遭聲押，今遭高雄地檢署起訴。高市議會表示，判決尚未定讞，不影響黃紹庭職權。此外，國民黨高市黨...

高雄市議員黃紹庭涉貪汙…10年詐1455萬元助理費 今遭起訴

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌以人頭助理、低薪高報等方式，10年詐領1455萬餘元助理費，檢調搜索時，黃一度搭機前往中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。