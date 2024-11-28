台南佃西重劃案前議長郭信良被判13年 未採認藉勢藉端勒索財物、檢上訴

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，一審認郭、高共同犯不違背職務收受賄賂罪分處13、9年，廖自首免訴，檢方認郭、高另涉貪汙治罪條例中公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌，原審判太輕，今對郭等3人均提上訴。

檢方指出，原審未審酌被告郭信良、高進見應已構成貪汙治罪條例中藉勢藉端勒索財物罪嫌，原判決顯有違誤，且原審判決就郭、高部分量刑過輕，也屬未當。

檢方認為，本案共同被告廖堅志於偵查、審理中均多次表示，礙於郭貴為議會議長，擔心郭會在議會中藉由質詢、查閱文件等方式影響佃西重劃案的土地登記進度，他才會「不得不」同意給付郭、高1300萬元，在在說明了其自由意志因郭的身分、權勢受到壓迫，給付金錢是心不甘情不願、違背其意願的決定，自應認郭、高所為，已造成對廖自由意志的壓迫，致廖不得不順從的情形，應已構成貪汙中藉勢藉端勒索財物罪，是原審漏未審酌此部分，有判決不適用法則及判決不備理由違誤。

另郭、高始終否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度惡劣，原審僅量處郭13年，褫奪公權8年，高9年，褫奪公權4年，顯無法達到懲戒被告2人目的，原審量刑是否妥適，容有再行斟酌餘地。

除此之外，檢方認為，廖堅志行賄罪部分，應未構成自首，原審判決依自首規定判決廖免刑，難認妥適。

檢方指出，廖於有偵查犯罪權限檢調已發覺他向郭、高行賄後，才坦承行賄犯行，不符合貪汙治罪條例中自首要件，惟原審判決就廖不具公務員身分，對於公務員犯不違背職務交付賄賂罪部分，依自首規定免除其刑，自難認妥適。