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館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

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館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發賭博、詐欺、組織

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版地下簽賭，台北市員簡舒培、陳賢蔚至台北地檢署按鈴高發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。記者林伯東／攝影
網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版地下簽賭，台北市員簡舒培、陳賢蔚至台北地檢署按鈴高發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。記者林伯東／攝影

中華隊在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，網紅「館長陳之漢日前在直播自爆，曾經做球版地下簽賭。台北市議員簡舒培、陳賢蔚今早至台北地檢署強烈譴責館長，並按鈴告發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。館長昨發聲明稱，簽賭是指美國職棒大聯盟，簡舒培回應不相信「有什麼話來跟檢察官講」。

簡舒培今和陳賢蔚今至北檢按鈴申告，簡舒培直指中華隊奪12強世界冠軍，全國都為此事高興時，陳之漢竟在直播上潑冷水，還說很多政治人物公然蹭台灣隊，還把他過去曾經在職棒簽賭擔任組頭的事情拿出來說嘴「這件事情是讓所有台灣人民憤怒的」。

她說，台灣人喜歡棒球，把棒球當作國球，過去職棒也是讓很多人為之瘋狂的，但在1996年到2009年，有黑道介入去脅迫職棒選手打假球，因為他們要獲得不正利益，甚至用金錢、用暴力來威脅職棒選手，讓職棒選手成績被假造、被脅迫，全國人民對職棒傷透了心，也影響棒球在台灣的發展。

她回想，兄弟象球員周思齊在引退之後曾受訪說職棒生涯裡面，面對到簽賭事件及黑道威脅，真的感受到非常大的壓力，「他曾經在旅館裡多次被黑道押走，不知道被押走之後能不能活著回到球場」；陳之漢身為一個這麼受年輕人喜歡的網紅，卻多次把自己擔任球版的事情拿出來說嘴，還說球員打了全壘打是不是自己就要落跑，真的是非常惡質又惡劣。

陳賢蔚秀出2001年台灣首度舉辦世界盃的紀念冊，他說自己是資深棒球迷，職棒簽賭打假球在台灣不是一起事件，是長達10幾年有5起事件，對棒球迷是霸凌、是凌遲，館長從提他當組頭的往事，不是在球迷傷口上灑鹽，而是「他就是把球迷割傷的凶手，是幫凶，我們要強烈的譴責」。

陳賢蔚認為，陳之漢不應該把他成為簽賭幫凶這件事說成「我們台灣人都一樣，不要太虛偽，大家都在簽賭」，他說「錯，你是組頭你在簽賭，你該做的是跟全台灣棒球迷道歉，說你年少輕狂、無知違法不懂事，而不是消費全有棒球球迷」。

館長昨已發聲明稱簽賭是指簽賭美國職棒大聯盟。簡舒培回應，她認為這幾天大家的憤怒，且她與陳賢蔚到北檢提告，讓館長改變態度及說法，「但我不相信」，因為話是館長自己說的，他自己說是球版。她說，今天告發陳之漢涉刑法第266條賭博、刑法第339條詐欺，及組織犯罪防制條例，希望檢察官立即啟動相關調查，「館長有什麼話來跟檢察官講」「到底簽美國大聯盟還是台灣職棒，講清楚說明白」。

網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版地下簽賭，台北市員簡舒培、陳賢蔚至台北地檢署按鈴高發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。記者林伯東／攝影
網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版地下簽賭，台北市員簡舒培、陳賢蔚至台北地檢署按鈴高發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。記者林伯東／攝影
網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版地下簽賭，台北市員簡舒培、陳賢蔚至台北地檢署按鈴高發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。記者林伯東／攝影
網紅「館長」陳之漢直播自爆曾經做球版地下簽賭，台北市員簡舒培、陳賢蔚至台北地檢署按鈴高發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例。記者林伯東／攝影

中華職棒 簡舒培 簽賭 詐欺 陳之漢 館長

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