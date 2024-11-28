繼母在父死亡當天領走309萬遺產 前妻子女怒告下場曝

新竹莊男因癌末轉進安寧病房，未料他二婚的黃姓妻子竟在他死亡當天，瞞著莊男前妻的兒女們到農會、銀行提領莊男帳戶的309餘萬遺產。新竹地院依3個行使偽造私文書罪判黃女有期徒刑10月，易科罰金30萬。緩刑3年，緩刑期間需受保護管束及參與法治教育3次。

莊男2022年2月26日起因肝癌住院治療，但因疾病末期，無法治癒，3月9日晚間6時起意識不清、3月12日轉至安寧病房、3月14日晚間8時許死亡。

判決書指出，黃女明知莊男住院後意識不清，不能處理自己事務，竟在未獲同意及授權下，在莊男死亡當天，持其印鑑至農會、郵局、銀行辦理提領、匯款共309萬6984元。莊男前妻的兒女發現爸爸的帳戶竟被提領一空，氣得怒告黃女。

法官審理，黃女明知配偶死亡依法其所有的財產為遺產，由全體繼承人所共有，卻在未取得同意授權下，擅自提領、轉帳莊男帳戶內存款，損害金融機構及全體繼承人權益，所為誠屬不應該。

法官審酌，黃女雖承認犯行，並表示願意將涉案款項提存於法院，但因至今未與莊男的其他繼承人達成和解，相關遺產分割訴訟仍在家事庭進行中，考量黃女為初犯，且本案屬家庭財產糾紛，影響層面相對有限，最終依3個行使偽造私文書罪，判黃女有期徒刑10月，得易科罰金。緩刑3年，緩刑期間需受保護管束及參與法治教育3次。