「仙履奇緣」、「白雪公主」與法律何干？最高檢推打詐桌曆

為宣導打詐，最高檢察署精選「安徒生童話」、「格林童話」經典故事為2025年「法律 童話 物語」公益桌曆，成為購物頻道圖書影音類「暢銷精選」熱銷TOP1，首波登記4000本搶購一空，最高檢再追加2000本販售。

最高檢察署說，法律是歷史產物，要掌握法律的現在，就必須掌握法律的過去與未來，如同美國著名大法官霍姆斯所說「想要知道法律是什麼？就必須知道它曾經是什麼，以及它傾向於成為什麼」。

2023年總統大選期間，檢察總長邢泰釗召集拍攝反賄選海報及微電影，今年，為宣導法務部打詐綱領，精選「安徒生」童話、「格林」童話作為2025年「法律 童話 物語」公益桌曆每月的封面主題，還精選各類司法名案、佳句，透過童話插圖與選句，傳達「法律不應只著力於表面可見的描寫，而是直入精神殿堂之內」意涵，進而探究法律的多元性。

最高檢說，公益桌曆精選「小王子」、「雪后」、「愛麗絲」、「紅心皇后」、「銀河鐵道之旅」、「魔笛前傳」、「威尼斯商人」、「白雪公主」、「仙履奇緣」、「飛鼠 山豬 梅花鹿」、「小紅帽」、「寒夜曙光」、「皮諾丘奇幻人生」12個主題，分別去闡述法律不同的面向與意義。

上月，日本京都大學教授酒卷匡看到公益桌曆極為喜愛，隨即置於書桌，日本有斐閣出版社編輯部長對此一桌曆也來文讚譽，對檢察機關形象有正面影響。

最高檢說，公益桌曆10月21日開放限量預購迄今，首波登記達4000本，在國購物網成為圖書影音類「暢銷精選」熱銷 TOP1，為回應國人熱烈支持，本月追加2000本，月中已正式銷售，每本公益價200元，價款撥入國庫。

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