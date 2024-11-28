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「仙履奇緣」、「白雪公主」與法律何干？最高檢推打詐桌曆

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為宣導打詐，最高檢察署精選「安徒生童話」、「格林童話」經典故事為2025年「法律 童話 物語」公益桌曆，成為購物頻道圖書影音類「暢銷精選」熱銷TOP1，首波登記4000本搶購一空，最高檢再追加2000本販售。

最高檢察署說，法律是歷史產物，要掌握法律的現在，就必須掌握法律的過去與未來，如同美國著名大法官霍姆斯所說「想要知道法律是什麼？就必須知道它曾經是什麼，以及它傾向於成為什麼」。

2023年總統大選期間，檢察總長邢泰釗召集拍攝反賄選海報及微電影，今年，為宣導法務部打詐綱領，精選「安徒生」童話、「格林」童話作為2025年「法律 童話 物語」公益桌曆每月的封面主題，還精選各類司法名案、佳句，透過童話插圖與選句，傳達「法律不應只著力於表面可見的描寫，而是直入精神殿堂之內」意涵，進而探究法律的多元性。

最高檢說，公益桌曆精選「小王子」、「雪后」、「愛麗絲」、「紅心皇后」、「銀河鐵道之旅」、「魔笛前傳」、「威尼斯商人」、「白雪公主」、「仙履奇緣」、「飛鼠 山豬 梅花鹿」、「小紅帽」、「寒夜曙光」、「皮諾丘奇幻人生」12個主題，分別去闡述法律不同的面向與意義。

上月，日本京都大學教授酒卷匡看到公益桌曆極為喜愛，隨即置於書桌，日本有斐閣出版社編輯部長對此一桌曆也來文讚譽，對檢察機關形象有正面影響。

最高檢說，公益桌曆10月21日開放限量預購迄今，首波登記達4000本，在國購物網成為圖書影音類「暢銷精選」熱銷 TOP1，為回應國人熱烈支持，本月追加2000本，月中已正式銷售，每本公益價200元，價款撥入國庫。

線上購買有「國家書店」、「Pinkoi 亞洲跨境設計購物平台」、「五南文化廣場」、「五南蝦皮商城」、「博客來網路書店」、「誠品線上」、「MOMO購物」等平台，

現場購買可到最高檢察署以及國家書店松江門市、五南基隆海洋書坊、五南北大店、五南文化廣場台中總店、五南嶺東店、五南高雄店、五南政府出版品物流中心，另可有以訂購專線(02)23167583洽購等。

最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
檢察總長邢泰釗。圖／聯合報系資料照片
檢察總長邢泰釗。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供
最高檢察署將推出2025 年「法律 童話 物語」公益桌曆。最高檢察署提供

公益 打詐 法律

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