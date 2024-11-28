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受刑人朱雪璋又招罪 母親508萬遺產不分給同母異父的手足逆轉判刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

朱雪璋強占同母異父李姓姊弟應繼承的遺產，台灣高等法院今撤銷一審判決，改依詐欺罪判他1年徒刑。圖／聯合報系資料照片
朱雪璋強占同母異父李姓姊弟應繼承的遺產，台灣高等法院今撤銷一審判決，改依詐欺罪判他1年徒刑。圖／聯合報系資料照片

自稱「明太祖」朱元璋後代的朱雪璋設局砍斷武術家「深海閻王」王毓霖腳筋，2020年5月被依重傷害罪判6年刑，他潛逃大陸但被押回。朱遭李姓姊弟指控，明知姊弟為同母異父手足，擁母親錢黛妮繼承權，朱卻與胞弟朱雪瓏聯手將508萬遺產占為己有，一審判朱姓兄弟無罪，二審今改依詐欺罪判朱雪璋1年徒刑、依偽造文書罪判朱雪瓏5月得易科罰金之刑。

朱雪璋、朱雪瓏母親為錢黛妮（2020年2月27日歿），錢黛妮同時也是李姓姊弟的生母。朱雪瓏於錢黛妮生前見李姓姊弟與母親互動緊密，藉機詢問李女和母親的關係，李女因此出示身分證背面讓朱雪瓏檢視，朱雪瓏因此知道母親還有兩名子女。

朱雪璋於2020年2月27日錢黛妮過世之日至同年3月22日出殯期間，也知道李姓姊弟是母親的繼承人，但朱雪璋利用錢黛妮生前戶籍是與朱雪璋、朱雪瓏設於同戶的機會，先於2020年3月18日至戶政事務所申請錢黛妮戶籍謄本影本，朱雪瓏為申報遺產稅額等後事，與李姓姊弟互生矛盾，朱雪璋向朱雪瓏佯稱可負責與告訴人李姓姊弟溝通，朱雪瓏因此將已填妥自己年籍資料、錢黛妮遺產明細資料的遺產稅申報書、繼承系統表等資料交給朱雪璋，朱雪璋再將遺產稅申報書、繼承系統表填載錢黛妮的繼承人「唯有朱雪璋、朱雪瓏」，於2020年4月30日向財政部台北國稅局申報遺產稅。

承辦公務員形式審查後，核發不實記載錢黛妮繼承人僅有朱雪璋、朱雪瓏的遺產稅免稅證明書。

朱雪璋取得不實遺產稅免稅證明書後，隨即告知朱雪瓏已可領取母親名下帳戶遺產，並將不實遺產稅免稅證明書交給朱雪瓏，委託他去提領。朱雪瓏雖因證明書上繼承人竟無李姓姊弟而覺有異，但朱雪璋告知願負責告訴人李姓姊弟應繼遺產妥善處理。

朱雪瓏不知朱雪璋意在詐欺，取出了母親508萬5724元遺產，扣除生前醫療、看護、生後喪葬等費用支出共169萬96元，加計中國信託商業銀行退回的溢繳信用卡款項6419元後，將所餘遺產的四分之三、268萬8616元，於2020年5月25日交給朱雪璋，朱雪璋旋即存入妻子吳佩樺（2022年3月21日離婚）名下帳戶。

後來因國稅局告知李姓姊弟錢黛妮遺產稅務「已經辦畢」，姊弟倆才驚覺不妙，控朱雪璋兄弟犯使公務員登載不實文書、詐欺取財等罪。

朱雪璋今出庭時，因腳踝受傷，坐輪椅聽判。

偽造文書 朱雪璋 母親 繼承權 遺產

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