環保業者非法處理垃圾獲利百萬 士檢起訴3嫌

士林地檢署。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影

蘇姓男子等人涉嫌非法貯存、轉運廢棄物，檢警在業者倉庫內查獲約300公噸的生活垃圾，不法獲利超過新台幣100萬元。士林地檢署今天依違反廢棄物清理法，起訴蘇男等3人。

士檢新聞稿指出，民國112年11月間至今年6月5日間，蘇男等人明知經營的環保顧問公司未經許可，不具備合法貯存、轉運廢棄物資格，涉嫌非法清運來自雙北及桃園地區的生活垃圾至新北市汐止區的倉庫貯存。

檢方查出，蘇男等人還涉嫌以偽造的廢棄物管制遞送三聯單，將非法貯存的生活垃圾分批運入雙北及基隆市的焚化爐處理。

士檢於今年8月指揮警方及環保單位發動搜索約談，在蘇男的倉庫內查獲約300公噸的生活垃圾，並發現蘇男清洗倉庫時將廢水排入八連溪，導致溪水污染。

檢察官認定，蘇男等人非法從事廢棄物貯存與清除，從中獲利逾100萬元，依違反廢棄物清理法起訴，並建請法院審酌蘇男等人恣意污染環境，危害非輕，從重量處適當之刑。