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補教名師遭政治狂纏上拒答政治題 回「你真白癡」反被告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

知名刑法補教名師「紀綱」去年1月受邀到警察單位演講，他事後將演講心得分享在臉書，李姓網友留言問他「台南議長賄選案有什麼高見嗎？」，紀綱回稱「沒！你真白癡，國民都有」，反被網友提告公然侮辱，法官認為是網友挑釁在先，判紀綱無罪。

判決指出，去年1月12日，紀綱在個人臉書分享演講心得，「兩場講座下來，發現目前執勤的員警，最大的問題在於：心中的疑惑找不到人問，並不是不願意去了解如何執勤」、「這兩場，我們做了很多實際情境的模擬，特勤小組的同學應該收穫還不錯」。

發文引來不少學生留言感謝，但李姓網友卻在貼文下方留言，追問紀綱「台南議長賄選案有什麼高見嗎？」，紀綱回稱「沒！你真白癡，國民都有」、「我想你是智商不好的人，最後一次談話」，李男不滿又反嗆「真遺憾，想不到你是這樣的人，這種水平還自詡為師，馬不知臉長」。

事後李姓網友認為紀綱罵他白痴、智商不好已涉嫌公然侮辱，對紀綱提告，雄檢偵結後，也認為紀綱已構成侮辱，將紀綱起訴。

高雄地院審理時，紀綱反駁，稱對方從前年10月起就在他貼文下方留言，且大多針對政治議題留言回復，他認為雙方政治傾向不同沒有回應，此次對方又留言與貼文無關的內容，是他先主動挑起紛爭，以滿足個人政治意圖，應與公然侮辱構成要件不符。

法官觀諸該貼文留言前後文，認為李姓網友與紀綱並不認識，卻多次於紀綱的貼文下方留言，內容為駁斥、譏諷或批評紀綱的言論，有刻意使紀綱發表有關於政治議題、立場的看法。

法官認定，紀綱當時回覆網友，應是不滿該名網友多次以譏諷或批評言論在其個人臉書留言，因此紀綱的回覆，應是受到對方挑釁、刺激，與公然侮辱構成要件有別，紀綱回文僅具一時性之制止舉動，非毫無緣由、無端針對網友的名譽人格恣意攻擊，判決紀綱無罪。

李姓網友留言問他「台南議長賄選案有什麼高見嗎？」，紀綱回稱「沒！你真白癡，國民都有」，反被網友提告公然侮辱，法官認為是網友挑釁在先，判紀綱無罪。取自紀綱臉書
李姓網友留言問他「台南議長賄選案有什麼高見嗎？」，紀綱回稱「沒！你真白癡，國民都有」，反被網友提告公然侮辱，法官認為是網友挑釁在先，判紀綱無罪。取自紀綱臉書

公然侮辱 提告

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