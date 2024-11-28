來標轎車、竹市套房、土地 新竹分署12月3日聯合拍賣

法務部行政執行署新竹分署將於12月3日舉行「123聯合拍賣會」，當日將推出許多不動產及動產拍賣物件，包括裕隆SENTRA轎車，另有位於新竹市經國路上的套房，以及竹市聚吉段、大庄段、新竹縣尖石鄉、苗栗縣頭份市及南庄鄉的土地，價格非常實惠。

新竹分署說，當天上午10點半，將於將於警保七總隊第五大隊新竹分隊（新竹縣竹東鎮大明路296號）進行一部1999年出廠，排氣量1972毫升的三陽車輛拍賣，該部車輛是苗栗地檢署囑託執行，該名被告竊取屬貴重木牛樟，並使用自用小客車搬運贓物，違犯森林法竊取森林主產物貴重木罪，其作為犯罪工具自用小客車遭苗栗地院判決沒收確定，為維護社會治安與守護民眾居安，新竹分署受理執行後，急速進行拍賣，藉此預防並遏止犯罪。

另外，當日上午11點將於新竹市警察局公有拖吊場（新竹市北區延平路一段488號）進行一部2013年出廠，排氣量1798毫裕隆SENTRA車輛拍賣，該車所有人係因違反道路交通管理處罰條例遭監理站裁罰，累計22萬餘元的罰單未繳，又滯欠使用牌照稅，因而遭移送新竹分署執行，藉由路邊停車格智慧通報機制查獲該部車輛並查封。

不動產則會於當日下午3點進行拍賣，標的有位於新竹市經國路上套房，以及新竹市聚吉段、大庄段、新竹縣尖石鄉、苗栗縣頭份市及南庄鄉土地，各筆標的均為第2至4次拍賣，價格相當實惠。民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。本次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定郵局信箱即可。