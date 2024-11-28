車借友人開太快被扣牌 男為通勤掛假牌…遭警攔查再吃紅單

強力杜絕噪音車，桃園市環保局攜手桃園監理站及桃園警分局，昨晚8至11點在龍安派出所前廣場設立噪音檢測點執行靜桃專案，員警在周邊噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，共攔查15輛汽機車，其中9輛噪音超標，均當場開單告發，裁罰金額共24600元。

警方昨晚執勤時於桃園區國信街攔查一輛汽車，意外發現車輛懸掛假車牌，警用電腦查詢時顯示「牌照吊扣中」，但前後仍懸掛著被吊扣的車牌，員警當下判斷車牌明顯有問題，果然一摸就發現材質有異，經詢問24歲黃姓男駕駛表示，車輛之前借給友人使用，因車開太快超速逾40公里，吃了超速跟危險駕駛罰單，車牌被吊扣半年。

黃男表示，因為平常上下班要用車，才會異想天開在網路上購買假車牌懸掛，現在被員警查獲，又要被開一張最高罰1萬800元的紅單，還要自己雇用拖吊車來移置車輛，實在得不償失。

桃園分局交通組組長林健祥表示，噪音車輛對周邊居民生活造成困擾，也對交通安全構成威脅；另外製造、販賣假車牌的業者及買假車牌懸掛上路的民眾，車牌屬特許證，任何人偽、變造假車牌同樣都違法。

為了嚇阻歪風，警方利用各項勤務加強執行「淨牌專案」，針對懸掛假車牌（偽造、變造或矇領的牌照）、未懸掛車牌、車牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為加強稽查取締。