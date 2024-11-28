快訊

年底新竹餐飲業倒一波？頂級甜點也撐不住 市府公布數據

賭命逃出北韓！脫北者們為何不受外界關注？

LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本

車借友人開太快被扣牌 男為通勤掛假牌…遭警攔查再吃紅單

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

強力杜絕噪音車，桃園市環保局攜手桃園監理站及桃園警分局，昨晚8至11點在龍安派出所前廣場設立噪音檢測點執行靜桃專案，員警在周邊噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，共攔查15輛汽機車，其中9輛噪音超標，均當場開單告發，裁罰金額共24600元。

警方昨晚執勤時於桃園區國信街攔查一輛汽車，意外發現車輛懸掛假車牌，警用電腦查詢時顯示「牌照吊扣中」，但前後仍懸掛著被吊扣的車牌，員警當下判斷車牌明顯有問題，果然一摸就發現材質有異，經詢問24歲黃姓男駕駛表示，車輛之前借給友人使用，因車開太快超速逾40公里，吃了超速跟危險駕駛罰單，車牌被吊扣半年。

黃男表示，因為平常上下班要用車，才會異想天開在網路上購買假車牌懸掛，現在被員警查獲，又要被開一張最高罰1萬800元的紅單，還要自己雇用拖吊車來移置車輛，實在得不償失。

桃園分局交通組組長林健祥表示，噪音車輛對周邊居民生活造成困擾，也對交通安全構成威脅；另外製造、販賣假車牌的業者及買假車牌懸掛上路的民眾，車牌屬特許證，任何人偽、變造假車牌同樣都違法。

為了嚇阻歪風，警方利用各項勤務加強執行「淨牌專案」，針對懸掛假車牌（偽造、變造或矇領的牌照）、未懸掛車牌、車牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為加強稽查取締。

桃園警方昨晚執行靜桃專案攔查一輛汽車，發現車輛懸掛偽造車牌。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨晚執行靜桃專案攔查一輛汽車，發現車輛懸掛偽造車牌。記者周嘉茹／翻攝
桃園市環警監團隊昨晚執行靜桃專案，攔查15輛汽機車，其中9輛噪音超標，裁罰金額共24600元。記者周嘉茹／翻攝
桃園市環警監團隊昨晚執行靜桃專案，攔查15輛汽機車，其中9輛噪音超標，裁罰金額共24600元。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨晚執行靜桃專案攔查一輛汽車，發現車輛懸掛偽造車牌，警方依法開單。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨晚執行靜桃專案攔查一輛汽車，發現車輛懸掛偽造車牌，警方依法開單。記者周嘉茹／翻攝

假車牌 噪音 桃園 罰單

延伸閱讀

婦無照騎車還讓孫蹲坐置物處 男超速致祖孫雙亡判決出爐

空歡喜！182線龍崎段9張區間超速被撤銷 二審法官不認同仍要罰

為減少重複舉發引發民怨 桃園12/1起交通違規逕舉全面電子化

未禮讓行人被攔查 失聯移工狂奔2百公尺累癱被銬電杆

相關新聞

10年詐1455萬元助理費 雄檢今起訴國民黨高雄市議員黃紹庭

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌以人頭助理、低薪高報等方式，10年詐領1455萬餘元助理費，檢調搜索時，黃一度搭機前往中國大陸...

前高院法官內線交易獲利286萬元 證交法重判3年10月

曾任高等法院法官的永昌法律事務所所長陳永昌，擔任上櫃公司晟德大藥廠獨立董事期間被控與晟德稽核經理唐宜鶴內線交易，陳獲利2...

婦無照騎車還讓孫蹲坐置物處 男超速致祖孫雙亡判決出爐

陳姓男子前年9月25日開車，行經台南新營區中正路巷口時，遇上李姓婦人無照騎機車並讓2歲孫子蹲坐在車前置物處，由路肩逕自穿...

受刑人朱雪璋又招罪 母親508萬遺產不分給同母異父的手足逆轉判刑

自稱「明太祖」朱元璋後代的朱雪璋設局砍斷武術家「深海閻王」王毓霖腳筋，2020年5月被依重傷害罪判6年刑，他潛逃大陸但被...

退伍前2天在釣蝦場拿滅火器砸死人 10小時後自首判13年刑

男子李莛富退伍前2天與多名友人到釣蝦場歡唱，因故與21歲徐姓男子起口角，李拿滅火器打死徐，桃園地院國民法官庭認為李符合自...

補教名師遭政治狂纏上拒答政治題 回「你真白癡」反被告

知名刑法補教名師「紀綱」去年1月受邀到警察單位演講，他事後將演講心得分享在臉書，李姓網友留言問他「台南議長賄選案有什麼高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。