男子為報復仇人在法院廁所塗鴉全名、前科 違反個資法判3月

張姓男子因懷疑凌姓男子在嘉義地方法院候審室牆壁上寫下嘲諷他的數字，為報復凌男，涉嫌在候審室廁所牆壁、出入口塗寫凌男全名、前科資料等，凌男得知後報請檢察官，檢方偵查後聲請簡易判決處刑。嘉義地院依違反個人資料保護法，處有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

去年3月間張男因為懷疑凌男在嘉義地方法院候審室牆壁上寫「2486」是暗指他「無用之人」，張男疑因存有報復心理涉嫌在候審室廁所蹲式馬桶後側牆壁上及出入口對面牆壁，以鉛筆塗鴉「…凌○○目前雲林執行偷內褲案件.5個月」等不實事項，凌男得知後告訴檢察官，檢方偵查聲請簡易判決處刑。

張男坦承不諱表示，「我寫這些文字的目的是因為別人寫我2486（意指沒有用的人），而有人跟我說寫我2486的人就是凌男，所以我才寫他」

法院審酌，張男只為報復對方而將對方的之姓名及前科資料等個人資訊撰載在不特定人所得觀覽之場所；坦承犯行，犯後態度良好、兼衡智識程度、入監前務農、未婚及照顧同住母親等狀況，量處犯個人資料保護法第41條非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。